La décision de la Cour d’appel n’est pas pour Ottawa un rejet du projet Trans Mountain.

« Ce que le tribunal a dit, c’est qu’il faut s’y prendre comme il le faut », a soutenu le premier ministre lors d’une conférence de presse mercredi.

Une partie du verdict de la cour faisait référence entre autres au fait que le fédéral avait négligé la protection du milieu marin contre de possibles déversements. Ensuite le premier ministre a réitéré sa volonté de s’entendre avec les Premières Nations.

Nous examinons la décision du tribunal et nous cherchons une voie de sortie pour en arriver à une véritable consultation auprès des Autochtones. Justin Trudeau

Le jugement de la Cour d’appel fédérale interprète l’obligation de consultation avec les Autochtones comme « une obligation d’engager un dialogue » et non pas seulement comme une exigence d’informer et d’écouter les Premières Nations.

Le premier ministre dit avoir quelques options devant lui, dont « des mesures législatives » pour acheminer les « ressources canadiennes à d’autres marchés que celui des Américains », faisant clairement allusion d’exporter le pétrole canadien sur le marché asiatique.