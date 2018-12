Un texte de Sophie-Claude Miller

La designer de la nation dénée utilise les vêtements comme canevas pour exprimer sa créativité, mais surtout pour raconter des histoires. « Je crois que c’est une forme de communication très forte, tout le monde porte des vêtements », explique Sage Paul.

Une robe rouge de la collection « Donner la vie » de la créatrice de mode de la nation dénée, Sage Paul. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Les pièces de vêtements de sa dernière collection, dont certaines sont très contemporaines, peuvent être portées seules. Une fois la collection assemblée, elle forme un tout et raconte une histoire.

Deux mannequins défilent sur la passerelle avec des créations inspirées jaquettes d'hôpital de la designer autochtone Sage Paul. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

La collection « Giving Life » (« Donner la vie ») raconte les expériences négatives que Sage a vécues dans le milieu hospitalier. « Lorsque la moitié de ma collection ressemble à des jaquettes d’hôpital, c’est comme s’ils étaient à l’hôpital, il y a de la maladie, quelque chose ne va pas », raconte Sage.



Il y a tant de choses que la mode peut exprimer sans dire un mot, c’est un langage en soi. Sage Paul

Sage a volontairement exclu tout ce qui peut paraître comme folklore autochtone du défilé présenté à la place des Festivals de Montréal. Il est très important pour la designer de contourner les clichés associés aux Autochtones.

La créatrice de mode Sage Paul (à droite) donne ses indications aux coiffeurs du Festival mode & design. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

« Je ne veux pas que les gens qui viennent voir le défilé se disent : voici l’Autochtone! Je souhaite que nous brillions autrement », affirme Sage.

Une mannequin autochtone défile avec une création de Sage Paul. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Lorsqu’Espaces autochtones a demandé à Sage qu’est-ce qui fait que son travail est autochtone, elle a répondu en riant et sans hésitation : « moi! ».

L’artiste vise à créer une collection par an. Elle évite les collections saisonnières, contrairement à la plupart des couturiers. Elle s'insurge contre la société de consommation. Son but n'est pas de vendre. La Torontoise croit qu'on ne devrait pas posséder plus de vingt morceaux de vêtements et trois paires de chaussures.

Je ne veux pas dire aux gens quoi porter. J’aime simplement créer un spectacle. Sage Paul

À la toute fin du défilé, la designer autochtone a invité plusieurs femmes autochtones vêtues de rouge à venir « occuper l’espace ».

Des femmes autochtones invitées par la designer Sage Paul à la fin de son défilé au Festival mode & design de Montréal. Photo : Radio-Canada/Sophie-Claude Miller

Elles ont toutes levé le poing droit dans les airs à la demande de Sage. L’objectif de cette performance n’était pas de choquer, mais bien de montrer au public des femmes autochtones vivantes, telles quelles sont. Sage croit à l'importance de célébrer les femmes autochtones disparues et assassinées, mais cette « occupation de l'espace » se voulait une célébration de celles qui sont en vie aujourd'hui.

Nous devons honorer ces femmes qui sont décédées, mais nous devons aussi nous tenir debout ensemble. Sage Paul

Sage a grandi avec la mode. Pendant son enfance, alors que Sage vivait dans les Territoires du Nord-Ouest, sa mère confectionnait tous ses vêtements. C'est elle qui lui a appris la couture.

Sage, qui est aussi directrice artistique de la Semaine de la mode autochtone de Toronto, a déjà commencé à penser à sa prochaine collection qui, elle, traitera d'agression et de viol.