Un texte de Ismaël Houdassine

Langue isolée dans le paysage autochtone, le kutenai (kootenai, ktunaxa) n’est rattaché à aucune autre famille linguistique amérindienne. Depuis une cinquantaine d’années, cet idiome complexe et multimillénaire du peuple Kootenays connaît un déclin inexorable.



Autrefois parlé par des dizaines de milliers de locuteurs, le kutenai est dorénavant pratiqué par une poignée de personnes (principalement les aînés) du sud de la Colombie-Britannique. Les experts craignent son extinction totale d’ici une trentaine d’années.



D’après les dernières données compilées par Statistique Canada en 2016, le kutenai fait partie des langues les moins parlées au Canada aux côtés du haïda, autre dialecte autochtone de Colombie-Britannique également en grand danger de disparition.

Des fonds pour sauver les langues autochtones



Même si la Colombie-Britannique possède la plus grande diversité linguistique autochtone au Canada avec 34 idiomes uniques et plus de 90 dialectes représentant 60 % de toutes les langues autochtones du pays, la province connaît une crise majeure. En effet, moins de 6000 personnes y parlent l’une des 34 langues amérindiennes.



Dans son budget de 2018, la Colombie-Britannique a d’ailleurs débloqué une subvention de 50 millions de dollars au Conseil culturel des Premières Nations afin de redonner vie aux langues autochtones minoritaires.

À lire aussi : Comment se portent les langues autochtones?

Au niveau fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a déjà promis que son gouvernement déposera un projet de loi (prévu cet automne) sur les langues autochtones afin d'assurer la préservation, la protection et la revitalisation des langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis.



À l’orée de 2019, année internationale des langues autochtones, l'UNESCO rappelle que les deux tiers des langues autochtones parlées au Canada sont « menacées », tandis que l'autre tiers est considéré comme « vulnérable ».