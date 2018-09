Les 16 garderies de cette grande région du nord du Québec viennent d'ajouter une série de huit affiches grand format en caractères syllabiques et caractères romains à leurs ressources linguistiques.

Ces affiches aux couleurs vives enseigneront aux tout-petits des concepts simples comme les couleurs, les nombres, les formes, les émotions et même la météo.

Pour la directrice du centre de la petite enfance Waspshooyan à Oujé-Bougoumou, Sherry-Ann Simard Sheshamush, le projet est un moyen très populaire d'aider les jeunes enfants à s’initier au cri.

Melissa Rodger, la conseillère pédagogique régionale du département des services à l'enfance et à la famille du gouvernement, renchérit : « la langue, c'est qui vous êtes en tant que personne, en tant que peuple et en tant que nation ».

Les affiches permettront de renforcer la langue crie et d’encourager son utilisation dans les garderies. Photo : Département des services à l’enfance et à la famille du gouvernement de la Nation crie

D'autres ressources

Déjà, un DVD, un recueil de chansons populaires et des livres de contes produits localement répondent à l'un des 37 appels à l'action issus de la séance d'engagement linguistique d'Eeyou Istchee, tenue en mars à Oujé-Bougoumou.

L’idée est de renforcer la langue crie et d’encourager son utilisation dans les garderies et à la maison.

Les vidéos ont été filmées avec des enfants en garderie dans neuf communautés cries alors que « les livres racontent les histoires de nos enfants », dit Melissa Rodgers, la conseillère pédagogique, ajoutant que ce n’est pas une surprise que ces outils aient un impact sur les enfants cris.

« Les enfants adorent chanter. Ils aiment regarder des choses colorées », dit-elle encore précisanr que ces ressources aident les éducateurs à rendre leur « travail plus éducatif et plus adapté à la culture ».

D'après un texte de Betsy Longchap et Susan Bell