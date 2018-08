Heureux, les leaders des communautés Squamish et Tsleil-Waututh affirment que cette décision offre une nouvelle chance de réconciliation.

« Nous sommes en train de remporter la victoire », a déclaré jeudi matin Rueben George, le chef Tsleil-Waututh, lors d'une conférence de presse tenue à Vancouver.

« L’Office national de l’énergie a commis des erreurs depuis le début… et les tribunaux l'ont reconnu aujourd'hui », a ajouté M. George, en référence aux audiences de l'Office national de l'énergie.

C'est une victoire pour nous tous. Rueben George, chef de la nation Tsleil-Waututh

Dans son jugement, la Cour d’appel stipule également qu’Ottawa a manqué à ses obligations constitutionnelles à « s'engager dans un dialogue bilatéral sérieux et réfléchi » avec les Premières Nations touchées par le projet. Résultat, le gouvernement doit reprendre l’évaluation, et ce, en ajoutant les questions concernant les conséquences sur l’environnement, non seulement pour le milieu terrestre mais aussi les risques de déversement en mer.

« Nous disons au premier ministre de commencer à nous écouter et à mettre fin à ce type de relation. Il est temps que [Justin] Trudeau agisse comme il se doit », déclare Khelsilem, conseiller et porte-parole de la Nation Squamish.

La demande de révision judiciaire au projet fédéral a été lancée par un certain nombre de Premières Nations, y compris celles de Squamish et de Tsleil-Waututh pour ensuite inclure les villes de Vancouver et de Burnaby, ainsi que la province de Colombie-Britannique et deux agences non gouvernementales.

Victoire-surprise

Le chef Stewart Phillip, président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (UBCIC), avoue qu'il ne s'attendait pas à ce que le tribunal se prononce en faveur des Premières Nations.



« J'ai vraiment été surpris par la décision. Je suis absolument ravi. Nous avons dénoncé le prétendu processus de consultation depuis le début comme fondamentalement défaillant. Les tribunaux nous donnent maintenant raison. »



« Pour qu'une nouvelle consultation ait lieu, Ottawa devra retourner à la case départ », ajoute M. Phillip, qui appelle le gouvernement fédéral à annuler définitivement le projet d'expansion plutôt que d'essayer de ressusciter un processus de consultation.



D'autres personnalités, notamment la chef Maureen Thomas de la Nation Tsleil-Waututh et le vice-président de l'UBCIC, Bob Chamberlin, ont qualifié la décision de nouvelle chance de réconciliation pour le Canada et les Premières Nations.



M. Chamberlin invite le gouvernement fédéral à travailler avec les Premières Nations pour définir ensemble un nouveau processus qui respecte mieux les Autochtones.



Les pour et les contre



Mais toutes les Premières Nations ne s’opposent pas au projet d’expansion.



Le long des 1150 kilomètres de trajet du pipeline, des sables bitumineux de l'Alberta jusqu’au terminal pétrolier en Colombie-Britannique, beaucoup espèrent la poursuite de l'expansion.



C’est le cas de Mike LeBourdais, le chef de la réserve Whispering Pines/Clinton située proche de Kamloops en Colombie-Britannique. Bien qu’il se félicite de la décision selon laquelle les Premières Nations n'avaient pas été dûment consultées, il compte toujours sur une éventuelle expansion du pipeline sur ces terres dont il espère d’ailleurs un certain contrôle.



Il dit que sa communauté fait partie d'un contingent composé d’une dizaine de communautés autochtones qui tentent d’acheter des parts du pipeline.



« Dès le départ, nous voulions soit acquérir une partie du pipeline, soit en percevoir des taxes, soit acheter des actions. Nous en avons assez de regarder des entreprises pétrolières du Texas gagner de l’argent grâce à nos ressources. »



Selon lui, donner aux Premières Nations des participations dans le projet équivaut à donner une meilleure gestion de l'environnement. « Nous voulons protéger l'environnement et nous voulons le faire selon nos conditions. »