Un texte de Laurence Niosi

Le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, reproche au gouvernement québécois de faire peu de place aux enjeux autochtones, et de toujours confier au gouvernement qui le succède le soin de « répondre aux attentes » des Premières Nations.

« On ne se fait pas d’illusions », relativise toutefois le chef Picard en entrevue jeudi à Radio-Canada. « On a vu d’autres campagnes dans le passé et elles passent très peu de temps sur les enjeux qui nous intéressent comme Premières Nations. On l’a vu aujourd’hui, des quatre discours que j’ai entendus, un seul a fait référence aux Premières Nations, le Parti québécois. »

Le prochain gouvernement québécois devrait se pencher sur les enjeux dans les communautés liés à la légalisation du cannabis, à la sécurité publique ou encore au partage des revenus, soutient Ghislain Picard.

Ce gouvernement devra également mettre en oeuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, que le Canada a signée en 2016, mais au sujet de laquelle le gouvernement provincial actuel « est extrêmement silencieux ».

Au moment où un projet de loi force le gouvernement fédéral à harmoniser ses lois avec les principes de la Déclaration, le Québec ne peut pas « rester collé à l’idée que cette responsabilité appartienne uniquement au Parlement fédéral », estime le chef Picard.

Une rencontre après l’élection

L’APNQL exige donc de rencontrer le prochain gouvernement dans les 100 jours suivant l’élection du 1er octobre, demande qui avait également été formulée aux élections provinciales de 2012. Une rencontre entre les chefs et la première ministre Pauline Marois avait eu lieu trois mois plus tard.

Faute de rencontre, les chefs utiliseront « d’autres moyens à leur disposition pour se faire entendre », affirme pour sa part le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, sans toutefois préciser leur nature.

Le grand chef Awashish regrette que la question autochtone soit « totalement évacuée » de la campagne électorale. Pourtant, dit-il, les Autochtones, dont la population est en constante croissance au Québec et ailleurs au pays, devraient être un « incontournable », surtout dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre.

Constant Awashish aimerait voir davantage de formations professionnelles pour les Autochtones ou encore un meilleur accès aux revenus et au développement des ressources naturelles.

« On veut avoir notre mot à dire sur ce qui se passe sur notre territoire [...] On a été très patients, très accommodants pendant des années. Là, on est à la croisée des chemins, on ne peut plus attendre que les gouvernements agissent. [Le gouvernement] doit nous aider à nous développer », souligne-t-il.

Le grand chef de la Nation Huronne-Wendat, Konrad H. Sioui, qui affirme avoir une « relation privilégiée » avec les deux ordres de gouvernement, soutient pour sa part suivre avec un « intérêt marqué » les élections provinciales. Il s’attend à ce que le prochain gouvernement respecte les ententes territoriales et améliore certains services publics.

« Oui, c’est vrai, il y a des questions comme celle de la Déclaration des Nations unies, mais il reste beaucoup de travail à faire sur le plan domestique qu’il ne faut pas oublier », dit-il.