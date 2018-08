Un texte de Laurence Niosi

Le programme est inédit en région montréalaise. L'Université McGill se déplace en territoire autochtone pour offrir un programme à temps plein de 120 crédits.

Les futurs étudiants - dont les âges varient de 20 à 55 ans - pourront suivre des cours donnés par des professeurs de McGill, mais également par des aînés ou des « détenteurs de connaissances traditionnelles » de leur communauté.

Jim Howden, directeur du Bureau de la formation des maîtres autochtones et inuits de l’Université McGill, a mis sur pied le programme en collaboration avec le Centre d'éducation de Kahnawake. Le baccalauréat, dit-il, est similaire à celui donné à l'université montréalaise, mais avec quelques différences.

« Il y a plus de culture et de langue. [...] Le cours de géographie ne sera pas un cours de géographie du Québec ou du Canada, mais de Kahnawake. La science, c’est de la science traditionnelle et de la science occidentale », a expliqué l’enseignant, lundi, lors du dévoilement officiel du programme à l’école secondaire Kahnawake Survival school.

Le baccalauréat en éducation préscolaire et primaire et programme d’études sur les Premières Nations et les Inuits comprendra ainsi quatre cours de langue et deux cours de culture.

Autre particularité du programme : chaque cours sera donné de manière intensive sur une période d'un mois, à hauteur de trois fois par semaine, pour accommoder notamment les étudiants qui travaillent ou ceux qui ont des familles.

Sauvegarder sa culture

À Kahnawake, une communauté qui se bat depuis des décennies pour garder sa langue et sa culture en vie, un programme comme celui-ci prend une importance particulière.

Shakonwaretsi Silversmith, l'un des 30 étudiants, espère avec ce programme améliorer son mohawk pour transmettre son savoir aux étudiants auxquels il enseignera par la suite. « En investissant en eux, on investit dans la communauté, le futur, pour les prochaines sept générations. Ce n’est pas pour nous - nous, nous vivons sur du temps emprunté - c’est pour nos enfants », affirme le père de famille de 38 ans.

Karonhianoron McGregor et Peely Paul, 20 ans, toutes deux aide-enseignantes à l’école Karonhianonhnha, ont quant à elles été séduites par le programme et son intégration des valeurs et des savoirs mohawks . « En apprendre sur notre culture, notre langue, c’est ce que j’aimais de ce programme », dit Karonhianoron.

Le baccaulauréat en éducation est le deuxième programme du genre à être mis sur pied sur une réserve, après celui lancé il y a trois ans dans la communauté micmaque de Listuguj, en Gaspésie, toujours par l'Université McGill.

D'autres communautés autochtones, dont les Cris et les Inuits, sont maintenant intéressées à importer la même formule chez elles. « On est en réflexion », indique Jim Howden.