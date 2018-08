Conseillère de Verdun Marie-Josée Parent quitte Ensemble Montréal et devient conseillère associée au comité exécutif à la culture et la réconciliation avec peuples autochtones. Entourée de Benoît Dorais, mairesse Plante et de Christine Gosselin du comité exécutif #polmtl pic.twitter.com/2WLtvZbhS7