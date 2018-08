Un texte de Laurence Niosi

L’histoire fictive, qui se déroule dans les années 1990 à Kanesatake, n’est pas sans rappeler celle de milliers de femmes autochtones disparues sans laisser de trace, souvent dans l’indifférence générale.

Pour son film, la réalisatrice a décidé de s’intéresser au traumatisme d'une famille après la disparition d'un proche, à travers les yeux d'Ivy, une fillette de huit ans. « Dans les dernières années on a beaucoup parlé de l’enquête [nationale], des enjeux sociaux, mais on a perdu de vue les individus qui ont vécu ça », affirme-t-elle lors d’une visite de plateau, à presque mi-chemin d’un tournage qui s’étire jusqu’au début septembre.

Après un premier long métrage portant sur une communauté innue (Le Dep, 2015), Sonia Bonspille Boileau retourne en quelque sorte chez elle avec Rustic Oracle. Le film est tourné entre Oka et Kanesatake, deux communautés où la réalisatrice d’origine mohawk et québécoise a grandi (« J’ai un pied dans l’un, un pied dans l’autre », dit-elle en riant).

L’histoire de Rustic Oracle est toutefois fictive, insiste-t-elle, bien qu’inspirée de faits réels.

En tant que femme et autochtone, Sonia Bonspille Boileau s’estime en outre bien placée pour raconter cette histoire. Si plusieurs films abordant des pans de l’histoire autochtone sont récemment sortis sur grands écrans (Cheval indien, Hochelaga : terre des âmes), peu d’entre eux sont réalisés par des Autochtones.

L’apport d’un « regard intérieur » est inestimable, affirme la réalisatrice. Dans la foulée de la controverse sur le spectacle de Robert Lepage Kanata, annulé après que certains eurent dénoncé l'absence de comédiens issus des communautés, la cinéaste rêve d’une époque où les Autochtones cesseront de « se faire raconter leur histoire ».

La réalisatrice Sonia Bonspille Boileau, sur le plateau de tournage du film Vivaces, en compagnie de l'actrice Carmen Moore et de l'acteur Kevin Parent. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Villeneuve

« Je voulais que ce soit notre perspective, pas un point de vue extérieur. Et sincèrement, c'est différent, l'énergie est différente. [...] J'ai des femmes autochtones dans l'équipe qui ont vécu des situations similaires à la famille du film, et donc elles portent un message et l'amènent dans leur travail­ », explique la réalisatrice.

« Mais oui, à un moment donné ça, serait l’fun d’avoir un pouvoir sur nos histoires », lâche-t-elle.

Son producteur (et compagnon de vie) Jason Brennan - qui collabore à la plupart de ses projets au cinéma et à la télévision - abonde dans le même sens.

« Quand un non-Autochtone raconte ces histoires, c’est un peu de la dépossession », affirme le propriétaire de la maison de production Nish Média. « Les créateurs autochtones sont sur le point de pouvoir raconter ces histoires là, c’est naturel qu’ils veulent avoir ce droit », ajoute-t-il.

Une équipe autochtone

Outre Jason Brennan, la réalisatrice s’est entourée d’une équipe majoritairement autochtone sur son plateau : ses acteurs - notamment le rôle principale (Ivy, interprété par Lake Delisle), et celui de sa mère Susan (interprété l'actrice canadienne Carmen Moore) - mais également les techniciens, sont autochtones. Plusieurs viennent des communautés mohawks Kanesatake et Kahnawake, près de Montréal.

« Nous quand on créé et raconte ces histoires, on s'assure d'impliquer la population autochtone, pas juste en avant de la caméra », souligne Jason Brennon, qui est originaire de la communauté algonquine de Kitigan Zibi.

Les actrices Carmen Moore, McKenzie Deer Robinson et Lake Delisle font partie de la distribution du film Vivaces, de Sonia Bonspille Boileau. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Villeneuve

Rare comédien non autochtone sur le plateau, le chanteur et acteur Kevin Parent campe le rôle d’un agent de la Sûreté du Québec, un personnage ambivalent avec son lot de préjugés envers les Autochtones. « Ce n’est pas le grand méchant loup, on n’a pas fait une caricature. Mais [...] c’est un policier comme ceux que j’ai vu toute ma vie », affirme la réalisatrice.

L’équipe de Rustic Oracle, qui a été tourné en anglais avec un budget de 1,8 million de dollars, voit grand pour la sortie du film. Elle espère le présenter sur le circuit des festivals internationaux à l'hiver, puis le sortir sur nos écrans à l'automne 2019.