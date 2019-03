Racisme au hockey mineur sur la Côte-Nord : une réunion pour dénouer l’impasse

Des représentants locaux et provinciaux se rencontreront à Sept-Îles samedi pour « trouver des solutions » aux actes racistes survenus lors de matchs de hockey mineur sur la Côte-Nord. Parmi les participants, il y aura le président de Hockey Québec, Paul Ménard, et le chef innu d'Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie.

Cette réunion de hauts dirigeants fait suite la publication d’un article d'Espaces autochtones le 5 mars qui révélait de fortes tensions raciales entre Innus et non-Autochtones dans le milieu du hockey mineur de la Côte-Nord.

Les témoignages faisaient référence à des matchs de hockey mineur entre l'équipe de Baie-Comeau et celle de Uashat mak Mani-Utenam. On y faisait état de plusieurs incidents racistes envers les jeunes Innus que ce soit sur la glace ou dans les gradins.

La ministre québécoise des Sports, Isabelle Charest, a partagé en entrevue ses préoccupations sur ces événements qu’elle juge « inacceptables ». Elle voit d’ailleurs d’un bon œil la rencontre de samedi rassemblant les présidents d’associations sportives et les représentants des communautés innues.

Il faut absolument dénoncer des actes comme ceux survenus dans la Côte-Nord. Que ce soit du racisme, du sexisme ou autre, ces situations sont tout simplement intolérables. Isabelle Charest , ministre du Loisir et du Sport

En février, un groupe de travail a été mis en place par le ministère afin de doter les fédérations sportives d’un nouveau plan d’action de lutte contre l’intimidation et le harcèlement. La ministre rappelle que les fédérations sportives devront d’ici 2020 se doter de ce plan d’action, et ce au risque de perdre leur subvention.

« On appuie les fédérations et les associations à inclure cette politique le plus rapidement possible, a-t-elle ajouté. Mais d’ici là, c’est important de mettre en application les outils qui existent déjà comme les codes d’éthique. »

Pour Mike McKenzie, le chef innu d’Uashat mak Mani-Utenam, les codes d’étiques ne sont pas suffisants pour combattre un « fléau » qui perdure, selon lui, depuis des décennies. « C’est un problème récurrent, a-t-il lancé en entrevue. J’ai moi-même vécu du racisme lorsque j’étais entraineur d’une équipe de hockey mineur. À l’époque, j’avais dû sortir mes joueurs de l’aréna afin de les protéger. »

Des pistes de solutions

Le chef explique que les codes d’éthique sont inutiles quand survient un incident de nature raciale. Qu’est-ce que l’on fait lorsqu’on est témoin de propres haineux sur la glace ou en dehors ?, s’est-il interrogé. « Il existe beaucoup de règlements, mais aucun ne prend en compte ce genre violence. Pour se faire respecter, les communautés autochtones sont aujourd’hui rendues à vouloir boycotter des tournois. »

Pourtant, des pistes de solutions, il en existe, plaide M. McKenzie. Des modifications dans les règlements généraux ou des améliorations dans les rapports d’incidents, le chef veut attendre la réunion de samedi pour détailler ses réflexions.

« Le fait que le président de Hockey Québec soit présent, c’est déjà beaucoup pour les communautés autochtones impliquées, souligne-t-il. On pourra ensemble commencer à dénouer cette impasse pour en finir une fois pour toutes avec la discrimination partout au Québec. »

Même son de cloche du côté d’Hockey Québec. Joint par téléphone, son président Paul Ménard se dit ouvert à toutes les propositions. « À Hockey Québec, on ne tolère pas les violences racistes, a-t-il martelé. Je vais aller rencontrer tous les intervenants concernés pour partager des idées. Je n’y vais pas seulement pour écouter, mais pour participer afin d’améliorer la situation. »

À ce titre, le président concède qu’il y a encore énormément d’éducation à faire, mais pas seulement dans le hockey. Il affirme avoir des propositions en main. Toutefois, l’homme tient à préciser que tout le monde doit faire sa part avec franchise.

« Même si on n’est pas toujours sur le terrain là-bas, on peut aider, dit-il. J’espère que toutes les personnes invitées seront toutes présentes samedi autour de la table », a-t-il conclu.