ICI Espaces autochtones : #Uvangalu, CERP, musique et médecine

Animation : Anne-Marie Yvon



Les actualités de la semaine avec Laurence Niosi :

Un retour sur deux semaines d'audiences de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) avec Anouk Lebel.

mâmawi musique

Moe Clark, de retour d'Australie, nous présente le duo Electric Fields,  (Nouvelle fenêtre) qui marie musique électro-soul moderne et culture autochtone traditionnelle.

Moe Clark



Des questions pour Melissa?

Comment concilier médecine traditionnelle autochtone et médecine dite moderne? La réponse de Melissa Mollen Dupuis.



Les ouvrages dont a parlé Melissa :

Flore laurentienne du frère Marie-Victorin

Indian Use of Wild Plants for Crafts, Food, Medicine, and Charms de Frances Densmore, publié chez Iroqrafts (1993)