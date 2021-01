Un quota de pêche créateur d'emplois pour les Inuits de NunatuKavut

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

« Nous avons vu une réelle occasion de nous investir dans une nouvelle pêche, ce qui représente des emplois et certainement des revenus; alors cela semblait être une bonne combinaison », a déclaré Todd Russell, le président du Conseil communautaire de NunatuKavut (NCC)

Todd Russell représente environ 6000 Inuits et Métis du Labrador, qui ont créé une société de pêche commerciale appelée NDC, reconnue plus tôt en mars comme l'un des partenaires de la Five Nations Clam Company (Compagnie de palourdes des cinq nations).

La Compagnie de palourdes des cinq nations a battu plusieurs autres soumissionnaires afin de mettre la main sur la part de 25 %, près de 9000 tonnes, du quota de la mactre de Stimpson, précédemment détenu par Clearwater Fisheries.

Les autres partenaires du consortium sont des groupes des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec.

Le quota sera traité à Arichat, au Cap-Breton, par Premium Seafoods.

Proposition rejetée

M. Russell estime que plusieurs emplois seront créés pour les pêcheurs, mais aucun en usine.

« Nous prévoyons entre 70 et 80 emplois, répartis proportionnellement entre les diverses nations autochtones », a déclaré M. Russell mardi à CBC.

« Je peux comprendre que la province de Terre-Neuve-et-Labrador soit très fâchée [...] il y a des préoccupations importantes à propos de Grand Bank », a reconnu M. Russell, en faisant allusion aux pertes d'emplois dans la péninsule de Burin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des travailleurs à Grand Bank, T.-N.-L., apprêtent la mactre de Stimpson. Photo : CBC/Sherry Vivian

Todd Russell a déclaré que le Conseil communautaire de NunatuKavut a soumis sa propre proposition pour obtenir une licence de mactre de Stimpson, mais elle n'a pas été acceptée.

« Quand nous avons perdu, bien sûr nous étions extrêmement déçus, nous avons été blessés », a-t-il déclaré. « Mais nous avons été approchés par la Compagnie de palourdes des cinq nations. »

Le processus a été critiqué, car les cinq nations n'avaient pas de partenaire avant d'obtenir le quota, contrairement aux exigences des autres soumissionnaires.

« Il n'y a aucun doute, il y avait une approche différente, mais en ce qui concerne la structure de leur proposition, elle était très similaire à la nôtre », a déclaré M. Russell.

L’entreprise Clearwater a menacé de poursuivre en justice le gouvernement pour la réduction de son quota. Le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a déclaré que la compagnie ne possède pas les palourdes, les Canadiens, oui.

Une pêche lucrative

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La viande rouge de la mactre de Stimpson est un produit populaire dans les sashimis. Photo : Getty Images / ArtKoArtKo

Les enjeux économiques sur cette question sont importants : les ventes de la mactre de Stimpson ont atteint 90 millions de dollars en 2016. Avec le partage décrété par Ottawa, les Autochtones obtiennent 25 % du quota de 38 000 tonnes.

Les prises sont pratiquement toutes expédiées au Japon, où elles sont utilisées dans des sushis et des sashimis.

D'après un reportage de Marilyn Boone