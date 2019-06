Natasha Kanapé-Fontaine appuie aussi la suspension de l'ENFFADA

Natasha Kanapé-Fontaine joint sa voix à celle de Viviane Michel, la présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), pour demander la suspension des audiences de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA).

Un texte de Sophie-Claude Miller

Le 19 mars, FAQ demandait, lors d’un point de presse, une suspension des audiences de l’ENFFADA jusqu'en septembre prochain pour permettre à l’Enquête de consulter les organismes autochtones, de redéfinir son mandat et de se « restructurer », avant d’aller de l’avant avec une possible prolongation.

L’artiste multidisciplinaire et militante Natasha Kanapé-Fontaine est d’accord avec cette demande précisant que les observations de FAQ, « c’est ce que j’ai déjà observé et je trouve vraiment qu’il faut justement, par exemple, faire des pressions pour demander ces changements-là à l’intérieur même de la commission. » Tout comme FAQ, elle est d’avis que ça ressemble plus à une commission de vérité qu’à une réelle commission d’enquête.

Natasha Kanapé-Fontaine revient sur le témoignage de Denise Fontaine et de sa sœur Jeanne D’Arc Vollant lors des audiences de l’ENFFADA à Maliotenam en novembre 2017. Les deux femmes ont raconté la disparition de leur mère, alors âgée d’environ 23 ans, survenue fin 1957 début 1958. À l’époque, plusieurs personnes avaient vu un policier faire des recherches dans un campement de non-autochtones à proximité de la communauté, mais aucun policier n’avait pris le temps d’interroger la famille et aucune enquête n’avait été faite pour tenter d’élucider sa disparition.

Denise Fontaine, elle-même policière, a demandé lors des audiences à Maliotenam ce qui découlerait de tous les témoignages entendus par les commissaires, mais sa requête est demeurée sans réponse.

Natasha Kanapé-Fontaine se souvient aussi qu’en décembre 2017, l’Assemblée des Premières Nations (APN), réunie à l’occasion d’une réunion spéciale, avait demandé la démission des commissaires de l’ENFFADA par un vote de 48 voix contre 15. L’APN a également demandé au gouvernement fédéral de prolonger l'enquête de deux ans et de nommer un nouveau commissaire en chef.

À la suite de ce vote, la commissaire Michèle Audette a répondu qu’ils allaient faire de leur mieux.

Natasha Kanapé-Fontaine est d’avis qu’il n’y a pas de suite aux témoignages des familles. C’est pour cette raison qu’elle appuie Femmes autochtones du Québec dans sa requête demandant la suspension des audiences.

L’artiste multidisciplinaire et militante constate que l’ENFFADA n’a pas réglé la désorganisation qui semble présente depuis le début.

Encore là, elle appuie la demande de Femmes autochtones du Québec qui souhaite que des documents institutionnels, tels des rapports de police ou de coroner et des dossiers médicaux, soient fournis aux familles avant leur témoignage aux audiences.

Si Natasha Kanapé-Fontaine a écouté les témoignages livrés à Maliotenam, elle n’a pas le courage d’écouter les autres audiences, car la peine, la douleur et la frustration que cela génère deviennent beaucoup trop lourdes à porter.