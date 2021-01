Des survivants de la rafle des années 60 se font entendre

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une coalition veut donner une voix aux Autochtones qui ont été enlevés à leur famille pour être adoptés par des familles blanches au Canada, aux États-Unis et en Europe dans la foulée de la « rafle des années 60 ».

Un texte d’Anouk Lebel

Des rassemblements de solidarité se tiennent vendredi dans plusieurs villes du pays, alors qu’une entente de principe avec le gouvernement fédéral prévoit 750 millions de dollars pour régler 18 poursuites relatives à la politique fédérale qui permettait d’enlever des enfants autochtones à leur famille de 1965 à 1984.

« On veut donner une voix à ceux qui ont été affectés par la rafle », explique Duane Morrisseau-Beck, cofondateur et directeur d’une coalition de survivants de la rafle, le National Indigenous Survivors of Child Welfare Network (NISCW).

Lors des rassemblements à Vancouver, Victoria, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Ottawa, Toronto et Montréal, les victimes ont pu partager leurs préoccupations à propos de l’entente.

Le réseau s’opposait initialement à l’entente conclue avec le fédéral, qu’elle qualifiait d’« injuste » et de « déraisonnable ». Il a toutefois pris une position plus « neutre » après avoir reçu davantage d’information du gouvernement fédéral, explique M. Morrisseau-Beck.

Le plafond de 750 millions de dollars continue toutefois de l'inquiéter, puisque les victimes pourraient se révéler plus nombreuses que les estimations du gouvernement.

L’exclusion des survivants métis, inuits et sans statut continue également de préoccuper le réseau, indique-t-il.

Coupé de sa famille pendant plus de vingt ans

À la fin des années 60, Duane Morrisseau-Beck a lui-même été enlevé de sa famille originaire de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest. Il a été pris en charge par les services sociaux du Manitoba à sa naissance, puis adopté par une famille non -autochtone.

Sa jeunesse a été marquée par d’importants questionnements identitaires, un sentiment d’isolement et des comportements autodestructeurs. Cela l'a amené à reprendre contact avec sa famille biologique en 1997. Il n’est plus en communication avec ses parents adoptifs, avec qui il a développé une relation « toxique ».

En 2013, il a cofondé le National Indigenous Survivors of Child Welfare Network pour donner une voix aux autres victimes de la rafle. Il veut maintenant leur fournir davantage d'information au sujet de l'entente de principe avec le gouvernement fédéral.

L'aînée Vicky Boldo s’implique dans le réseau en tant qu’« alliée », pour soutenir ceux qui veulent reprendre contact avec leur famille biologique après avoir été adoptés par des familles blanches.

Ça fait longtemps que tout le monde est train de se battre, d’essayer de se retrouver. Ça prend beaucoup de force, c’est épuisant, émotif. Vicky Boldo , directrice, National Indigenous Survivors of Child Welfare Network

Mme Boldo est bien placée pour comprendre ce que c’est que d’être coupé de ses origines. Originaire de la Colombie-Britannique, sa famille, qui est d’origine crie et métisse, l’a placée en adoption dans une famille blanche alors qu’elle n’avait que huit mois.

« Ma mère, ma grand-mère ont choisi de me mettre en adoption. Elles pensaient m’offrir une meilleure vie », explique-t-elle.

Si elle n’est pas une victime de la rafle à proprement parler, une situation comme la sienne est une autre illustration des conséquences du colonialisme, selon elle.