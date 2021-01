3 autres prix pour Rumble : The Indians Who Rocked the World

Le film documentaire à succès, Rumble : The Indians Who Rocked the World, qui explique l'influence autochtone sur le rock et le blues, remporte trois prix de l'académie canadienne du cinéma et de la télévision à Toronto.

Un texte de Sophie-Claude Miller

Espaces autochtones s’est entretenu avec le producteur délégué cri de la communauté de Chisasibi, Ernest Webb, au lendemain de la remise des prix de la semaine du Canada a l’écran.

Le film documentaire Rumble : The Indians Who Rocked The World a déjà remporté plusieurs distinctions prestigieuses dans des festivals de films à travers le monde. Le 11 mars dernier, le film a reçu trois nouveaux honneurs remis par l’académie canadienne du cinéma et de la télévision qui tenait son gala à Toronto.

Les prix reçus: Meilleur long métrage documentaire Ted Rogers, Meilleures images dans un long métrage documentaire, Meilleur montage dans un long métrage dans un documentaire.

« C’est définitivement spécial quand tu gagnes un prix dans un festival, le prix de l’audience, mais quand ça vient de tes pairs, des gens avec qui tu travailles peut-être, des gens de la même industrie que toi, dans le Canada tu sais, c’est comme gagner dans ta ville natale », dit Ernest Webb.

Il aura fallu quatre ans de tournage pour produire une première version du film qui durait au départ quatre heures. Le producteur délégué mentionne qu’avant sa première présentation au festival de films de Sundance, un montage serré a été nécessaire pour le réduire à 53 minutes.

Lorsque nous lui avons demandé s’il pensait qu’un deuxième film serait possible, voici ce qu’il nous a répondu :

« Il y a définitivement plus de choses qui doivent être racontées […] nous avons assez de contenu pour faire un deuxième ou un troisième film ou même une série. Pour une série, nous n’aurions qu’à filmer un peu plus », mentionne Ernest Webb.

L’équipe derrière le film documentaire est très touchée que depuis sa sortie de jeunes autochtones aient commencé à apprendre la musique et d’autres à jouer de la guitare.

Certaines institutions de niveau collégial et universitaire utilisent même le film à des fins éducatives et l’incluent dans leur curriculum.

Lorsque nous lui avons demandé quels étaient les conseils qu’il donnerait à de jeunes autochtones voulant suivre ses traces, il répond ceci :

« Commencez à lire et écrire. Lire et écrire, c’est la base, vous savez. Écoutez des histoires et écoutez vos aînés et écoutez comment les gens racontent leurs histoires, » leur conseille Ernest Webb.