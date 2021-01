Dans les coulisses de l'ENFFADA

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Diverses critiques ont ébranlé la structure de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) depuis sa mise sur pied, il y a 18 mois. Quelques jours avant le début des audiences à Montréal, Espaces autochtones a obtenu un accès privilégié aux coulisses de l'Enquête. La commissaire Michèle Audette nous a permis d'assister aux réunions et à l'organisation de son travail dans son bureau de Wendake, en banlieue de Québec.