Le destin tragique d'une jeune Autochtone au coeur d'un balado de CBC

CBC a lancé la deuxième saison de son balado Missing and Murdered (Disparue et assassinée), qui lève le voile sur le mystère entourant le destin d'une fillette autochtone retirée de sa famille d'origine, en Saskatchewan, puis envoyée vivre dans le sud des États-Unis, où on a perdu sa trace.

L'émission animée par Connie Walker, dont les trois premiers épisodes sont disponibles  (Nouvelle fenêtre) , a pour titre Finding Cleo (À la recherche de Cleo). Elle se penche sur les efforts déployés par la famille biologique de Cleo Semaganis Nicotine pour la retrouver, 44 ans après son adoption par une famille américaine.

Christine Cameron et ses frères et sœurs ont passé des décennies à chercher leur sœur Cleo.

La dernière fois que l’un d’entre eux l’a vue remonte à 1974, quand la petite Cleo a été autorisée à dire adieu à un de ses frères juste avant de quitter la communauté autochtone de Little Pine, située près de la frontière entre la Saskatchewan et l’Alberta, pour être conduite à sa famille adoptive. Elle avait neuf ans.

Au fil des ans, Christine Cameron et les siens ont entendu dire, par des parents éloignés, que Cleo avait été envoyée dans une famille d'accueil en Arkansas et qu’elle a été tuée en tentant de regagner sa communauté de Little Pine en faisant du pouce.

Cependant, personne n’a été en mesure de confirmer ces informations. La famille de la disparue voulait d’abord savoir si elle était effectivement morte, puis savoir si une enquête avait été menée et où son corps avait été enterré, afin de pouvoir ramener sa dépouille sur sa terre natale.

Du renfort

CBC a accepté d’aider la famille à trouver ce qui est arrivé à Cleo et, pendant la création du balado, l’équipe a découvert la tragique vérité sur son destin.

Je rêve d’elle et j’essaie quelque chose de différent dans le but de trouver sa tombe. Elle peut même être sans inscription. C’est un vrai mystère, une tâche tellement impossible de la retracer et de la ramener à la maison – mais j’ai de l’espoir. Christine Cameron

Mme Cameron a demandé de l'aide pour localiser sa sœur aînée dans un article qu’elle a partagé avec le réseau anglais de Radio-Canada. « L’esprit de Cleo est bel et bien vivant. Elle me regarde à travers le temps, me demandant de rentrer à la maison », a-t-elle écrit dans l’article.

Les recherches pour la retrouver ont été marquées par de la frustration et de la peine. « Dans un encadrement métallique ovale posée sur mon piano, il y a une photo de ma sœur, toute petite, peut-être un pouce et demi de haut, c’est tout ce qui me reste d’elle, de ma sœur aînée, Cleo Semaganis Nicotine », a-t-elle révélé.

Christine Cameron est la plus jeune des six enfants de la famille. Ses frères et sœurs se nomment Johnny, Mark, April, Annette et Cleo, aussi connue sous le nom Cleopatra. Leur patronyme à la naissance était Semaganis.

Christine et ses frères et soeurs appartiennent à une famille crie de la Saskatchewan, mais ils ont été placés sous la tutelle de l'État et enlevés à leurs familles en 1972. Ils ont tous été séparés, à l’exception de deux sœurs, et adoptés par des familles disséminées à travers le Canada et les États-Unis.

Une promesse

Johnny Semaganis, l’aîné des enfants, a été le dernier à voir Cleo vivante. Il lui a fait une promesse qui le hante depuis toutes ces années.

Je lui ai dit que je la retrouverais plus tard. Que diriez-vous à une gamine de neuf ans? Vous lui mentez. Johnny Semaganis

Pour lui, qui a longtemps pris soin de ses jeunes frères et sœurs quand ils vivaient ensemble en Saskatchewan, les recherches ont été particulièrement éprouvantes.

« Parce que j’ai réussi à retrouver tous les autres, mais elle est la seule que je ne suis pas parvenu à retracer », a-t-il expliqué.

Johnny Semaganis et Christine Cameron ont déposé de multiples requêtes au gouvernement de la Saskatchewan pour obtenir des renseignements concernant Cleo, mais ils n’ont pas pu se rendre très loin dans leurs démarches. Ils se seraient fait répondre qu’ils devaient s’adresser à l’État américain où elle avait finalement été adoptée.

« Je ne connais pas sa date de naissance. Je ne connais pas son nom au complet. Je ne connais pas son nom adoptif », a admis Christine Cameron, qui a grandi dans une famille adoptive non autochtone et qui a maintenant quatre enfants.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cleo Semaganis Nicotine a quitté la communauté autochtone de Little Pine (photo) située Saskatchewan, en 1974, pour ne jamais y revenir. Photo : Radio-Canada / Marnie Luke

Pas un cas isolé

Entre 1960 et le milieu des années 1980, les gouvernements fédéral et provincial ont retiré des milliers d’enfants autochtones de leur famille et de leur communauté pour les placer dans des familles d’accueil ou les donner en adoption dans des milieux non autochtones.

Certains de ces enfants ont dû être enlevés de force par la police, alors que d’autres ont été abandonnés par leurs parents.

On évalue à plus de 20 000 les enfants qui auraient été séparés de leur famille d’origine pendant ces années, bien que le gouvernement fédéral soutient qu’il ne détient pas de données exactes sur le nombre.

Des rapports indiquent par contre que certains enfants autochtones canadiens arrachés à leur communauté vivent désormais au Royaume-Uni, ailleurs en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les plus vieux seraient maintenant dans la fin de la soixantaine.

La saison 1

La première saison de la série Missing and Murdered, qui avait pour titre Qui a tué Alberta Williams? (Nouvelle fenêtre) , s’intéressait au destin tragique d’une Autochtone de 24 ans, issue de la communauté Gitanyow, qui a décidé de s’établir à Vancouver.

En 1989, le corps de la jeune femme a été retrouvé le long du Highway of Tears (autoroute des larmes), près de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. La police n’a jamais arrêté l’auteur de ce meurtre.

Vingt-sept ans plus tard, ce crime non résolu continue de hanter la famille de la victime et l’enquêteur au dossier.

Le balado compte huit épisodes.