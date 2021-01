L'auteur autochtone Sherman Alexie visé par des allégations d’inconduites sexuelles

Un texte de Sophie-Claude Miller

L'écrivain et producteur de 51 ans est visé par des allégations de harcèlement sexuel depuis des semaines, mais les présumées victimes avaient jusqu'alors toutes témoigné sous couvert de l'anonymat.

Jeanine Walker, Erika Wurth et Elissa Washuta ont rapporté que les comportements inappropriés de Sherman Alexie variaient de commentaires déplacés tant en privé qu’en public, de drague qui tournait soudainement en tentatives de rapports sexuels, d’avances sexuelles indésirables et de relations sexuelles consentantes qui se terminaient abruptement.

Janine Walker a affirmé que l'auteur s'est montré intéressé à son travail. « J’ai alors découvert que cet intérêt était en fait physique, et je n'aimais vraiment pas ça », a-t-elle dit à NPR.

Elle a indiqué que Sherman Alexie s'était par la suite excusé de ses avances sexuelles inappropriées et qu'ils étaient restés en contact pour un certain temps. Elle lui a ensuite fait parvenir d'autres de ses poèmes. Alexie, dit-elle, est une personne influente dans sa ville natale de Seattle.

L’auteure Litsa Dremousis est la première à avoir parlé publiquement des accusations contre Sherman Alexie. Sur son compte Twitter, elle a affirmé qu'elle était au courant des allégations depuis plusieurs mois. Dremousis et Alexie ont reconnu avoir eu une relation de nature sexuelle alors que ce dernier était marié.

« Selon mes comptes, il y a maintenant plus de vingt femmes qui l’accusent de harcèlement sexuel », a écrit Litsa Dremousis sur Twitter le 23 février dernier.

Le 28 février dernier, Sherman Alexie a présenté des excuses officielles « aux gens qu'il a blessés » dans un communiqué de sa maison de production FallsApart Productions.

Sherman Alexie est connu notamment pour Smoke Signals (1998), film qu'il a produit et qui est basé sur sa propre histoire que relate son livre The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven.

Lauréat de nombreux prix prestigieux, dont le National Book Award, l'auteur a aussi publié 26 livres, dont You Don’t Have To Say You Love Me, What I’ve Stolen, What I’ve Earned et Blasphemy: New and Selected Stories.

Sherman Alexie est originaire de la communauté autochtone de Spokane à Washington. Il vit à Seattle avec son épouse et ses deux fils depuis 1994.