Edith Matoush : la gardienne de la langue crie

Une collaboration de Laurence Gagnon

C’est que tous les jours depuis 1985, Edith enseigne le cri écrit et parlé à l’école Luke Mettaweskum de Nemaska. Difficile de trouver quelqu’un ici qui ne connaisse pas la fameuse Edith, qui a enseigné à la quasi-totalité des 800 habitants de cette communauté en plein cœur d’Eeyou Istchee (Abitibi-Baie James).

Quand j’étais jeune, j’allais au pensionnat de Moose Factory, en Ontario, dix mois par année, et je revenais à Nemaska l’été, raconte la dame de 71 ans. C’était difficile, parce que les professeurs nous parlaient en anglais, mais je ne comprenais pas ce qu’ils voulaient que je fasse. Après cinq mois, j’ai commencé à comprendre, mais j’avais beaucoup de difficulté. Je pleurais, j’étais triste à l’intérieur.

À l’été de ses 12 ans, poussée par un fort sentiment de déracinement identitaire, Edith demande à sa tante Mary Tanoush de lui enseigner l’alphabet syllabique cri. Un apprentissage qui se révèle extrêmement difficile, puisque Mary ne possède qu’un livre de chansons pour aider sa nièce. La jeune femme s’entraîne à écrire des phrases courtes sur des boîtes en carton, ne possédant pas de papier.

« Je voulais avoir ce que ma tante avait. Je voulais chanter en cri comme elle, écrire mes chansons. »

Et à chaque début d’année, le petit boute-en-train retourne au pensionnat. Elle se fait frapper quand elle parle sa langue, mais elle n’oublie pas les enseignements de sa tante. Au travers des larmes, Edith décide alors que personne ne va plus l’empêcher de parler ou d’écrire dans sa langue maternelle, personne.

Edith arrête notre entrevue un instant pour écouter les cris des petits élèves de la classe voisine. Les jeunes regardent un film comique. Elle sourit, elle rit.

Transmettre la langue

À l’ouverture de l’école Luke Mettaweskum en 1985, Edith se fait embaucher comme enseignante de la langue crie. Elle n’a alors ni matériel scolaire ni exercice à donner aux élèves, ni cahier ni plan de cours. Tout est à faire à cette époque où les ordinateurs et les imprimantes ne sont pas des choses communes.

« Je n’avais pas de classe et mon bureau était dans le corridor. J’allais de classe en classe et je transportais mon matériel partout où j’allais. J’avais un livre avec les syllabiques, c’est tout. »

À part la charge de travail à l’école, elle doit également s’occuper de sa famille. Son mari boit beaucoup, sans compter que ses trois enfants sont toujours en bas âge et nécessitent toute son attention.

« Je ne voulais pas que mes enfants voient leur père comme ça. Il me demandait de l’argent, alors que je le gardais pour les petits. J’étais fâchée, dit-elle en mettant le poing sur la table. Même s’il est le chef de la maison, j’ai dû mettre mon pied à terre. Je lui ai dit que s’il n’arrêtait pas, que je m’en irais pour toujours avec les enfants. J’imagine qu’il s’est dit qu’il ne voulait pas être seul, puisqu’il a arrêté. »



Elle soupire.

[…]

Elle ajoute :

« Je suis une femme forte. »

C’est cette force de caractère qui lui permet d’obtenir sa licence d’enseignement, en plus d’obtenir des diplômes de l’Université McGill et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Un parcours scolaire impressionnant, surtout dans cette communauté éloignée où le décrochage scolaire est endémique.

Je supplie mes élèves de ne pas abandonner, confie-t-elle. Ils ne doivent pas dire qu’ils iront à l’école l’année prochaine, il faut qu’ils y aillent maintenant. Je ne sais pas pourquoi les jeunes abandonnent si facilement. Ils sont si jeunes. Ça me blesse quand ils abandonnent. On a besoin d’eux ici. Ils sont notre avenir, par exemple pour être le prochain chef et remplacer ceux qui vont prendre leur retraite.

Edith Matoush