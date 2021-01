ICI Espaces autochtones : budget de la reconnaissance, Kim O'Bomsawin, généalogie, Mission Songs Project

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cette semaine à ICI Espaces autochtones : le budget fédéral a retenu l'attention ainsi que le documentaire Ce silence qui tue de Kim O'Bomsawin. Également au menu: retracer ses ancêtres autochtones et la musique du collectif australien Mission Songs Project.

Animation : Anne-Marie Yvon

Les actualités de la semaine avec Guy Bois :

Le budget de la reconnaissance;

Des avocats pour les droits de la personne veulent porter le verdict de non-culpabilité de Gerald Stanley en appel dans l'affaire Colten Boushie;

Kwasi Alfred Benjamin est reconnu coupable du meurtre non prémédité de Nellie Angutiguluk retrouvée morte en mai 2015;

Des jeunes de la communauté innue de Mingan participeront à une période d'entraînement avec d'anciens joueurs autochtones de la LNH, dont Ted Nolan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ted Nolan a été présenté aux médias polonais hier. Photo : Pawel Bialik/PZHL

Sophie-Claude Miller nous parle du documentaire Ce silence qui tue de la réalisatrice Kim O'Bomsawin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Kim O'Bomsawin, la réalisatrice de Ce silence qui tue Photo : Charles Martel

Diffusion de Ce silence qui tue de Kim O'Bomsawin : lundi 5 mars à 21h sur APTN et jeudi 8 mars à 22h sur Canal D

mâmawi musique

Le collectif australien Mission Songs Project  (Nouvelle fenêtre) a retrouvé des musiques et chansons autochtones longtemps cachées dans les missions et réserves. Moe Clark nous présente le groupe et nous fait entendre ces oeuvres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Mission Songs Project, un collectif australien de musiques autochtones Photo : Site Facebook de Mission Songs Project

Des questions pour Melissa?

La question de Raphaëlle à Melissa Mollen Dupuis porte sur le meilleur moyen de retrouver ses ancêtres autochtones.

