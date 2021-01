Kwasi Alfred Benjamin coupable du meurtre non prémédité de Nellie Angutiguluk.

Le jury de six hommes et six femmes a rendu son verdict de culpabilité pour meurtre non prémédité de la jeune mère inuite de trois enfants à la suite d'une délibération qui a duré deux jours.

Le juge de la Cour supérieure, Michael Stober avait dit aux jurés qu’ils devaient prouver hors de tout doute qu’un acte illicite avait été perpétré à l’endroit de la jeune femme et que cet acte qui avait été posé par l’accusé avait causé la mort.

Benjamin avait affirmé lors de la cérémonie commémorative que Nellie Angutiguluk était décédée des suites d’une overdose. Il s’était présenté à la cérémonie avec sa nouvelle conjointe.

Benjamin avait aussi dit à un codétenu que la nuit qui a précédé la mort de sa conjointe, elle aurait été inconsciente en raison d'une surconsommation d'alcool et possiblement de drogues qui auraient été mises dans son verre alors qu'elle était dans un bar.

Lors de sa défense, Benjamin a aussi laissé entendre que Nellie Angutiguluk était suicidaire. Kwasi Benjamin a affirmé au même codétenu que le rapport d’autopsie ne démontrerait jamais si la cause du décès était par strangulation ou par étouffement.

La pathologiste de la Couronne, la Dre Caroline Tanguay, avait conclu que Nellie Angutiguluk était décédée à la suite d'un étranglement par ligature.

Le procureur de la Couronne, Dennis Galiatsatos, s'était interrogé sur le comportement de Benjamin. L'accusé avait alors affirmé avoir trouvé la victime inconsciente sur le plancher de la chambre et avoir cru qu’elle avait perdu conscience suite à une soirée bien arrosée. Il l’avait ensuite placée sur le lit. Il est parti au travail et n’est revenu à l’appartement que 10 heures plus tard. Benjamin a alors attendu près de trois heures avant de demander de l’aide.

Dans un enregistrement fait à partir d’un téléphone public à l’opérateur du 911, Benjamin dit qu’Angutiguluk respire encore. Un ambulancier a témoigné que Benjamin lui avait dit avoir aidé la femme à se déplacer et à marcher.