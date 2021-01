Bibiane Courtois : femme de tête et de coeur

Un texte de Melissa Paradis

C'est toutefois la Loi sur les Indiens qui la force à quitter les lieux quand elle épouse un non-Autochtone à 21 ans.

En raison de la Loi sur les Indiens, elle perd son statut de femme autochtone.

« Quand je me suis mariée, comme je n'étais pas trop consciente des impacts, j'ai perdu mon statut », explique-t-elle.

Cette réalité la frappe de plein fouet lorsqu'elle devient mère.

« Je ne pouvais pas laisser ça de même. Je ne pouvais pas passer outre cette situation-là pour que mes enfants un jour, si j'en avais d'autres, qu'ils s'identifient, qu'ils sachent qui ils étaient et d'où ils venaient », raconte-t-elle.

Lutte pour le statut des femmes autochtones

C'est comme directrice du conseil d'administration, puis comme présidente de Femmes autochtones du Québec qu'elle mène sa bataille dans les années 80.

En 1985, le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney modifie la Loi sur les Indiens, permettant aux Autochtones de recouvrer leur statut. Une victoire à la fois douce et amère pour Bibiane Courtois, cet enjeu ayant profondément divisé les communautés autochtones du pays.

« Les gens de la communauté s'étaient fait dire que nous autres, quand on allait revenir, les femmes qui étaient mariées avec des non-Autochtones, c'est nos maris qui allaient prendre toutes les jobs dans la communauté, raconte la septuagénaire, qui peine encore à le croire.

C'était comme créer des peurs qui n'avaient aucun bon sens, qui ne tenaient pas debout », ajoute-t-elle.

Une infirmière impliquée

Cette réforme lui permet toutefois de retourner dans sa communauté comme infirmière, après avoir pratiqué son métier pendant quinze ans à Alma, au Lac-Saint-Jean.

Ses interventions ne sont toutefois que préventives : les membres de la communauté doivent quitter Mashteuiatsh pour obtenir des soins de santé. Lorsque le gouvernement laisse les membres des Premières Nations prendre en charge leurs soins de santé, deux postes d'infirmières sont créés, en 1989.

« C'était comme plus personnalisé pour eux autres, plus accessible et plus facile de communiquer parce qu'on était comme eux autres, dans le fond. »

Au cours de ses années de pratique, Bibiane Courtois contribue à l'essor des soins de santé offerts dans sa communauté en mettant notamment sur pied un programme de santé maternelle et infantile. Elle reçoit l'Insigne du mérite de l'Ordre des infirmières du Québec en 1998.

Importance des femmes dans la culture

Le parcours de Bibiane Courtois la mène aussi à siéger à la Commision des droits de la personne et au Conseil du statut de la femme.

Les droits des Autochtones et des femmes issues des Premières Nations sont au cœur de ses préoccupations. Si les femmes victimes de violence, disparues ou assassinées ont souvent fait les manchettes, elle espère aujourd'hui que leur courage sera enfin mis de l'avant.

« Des fois, s'il y avait des études sur le courage de ces femmes-là, j'aimerais tellement ça. J'ai tellement vu de femmes courageuses dans ma vie, de femmes qui ont vécu tout ça et qui s'en sortent encore la tête haute et qui sont encore capables de transmettre ce qu'elles savent et qui sont encore capables de reconnaître que leur culture, c'est ce qu'il y a de plus important. »

Une culture qu'elle a aussi promue à titre de directrice du Musée amérindien de Mashteuiatsh de 2003 à 2007. Et sous peu, elle partira à Chicago, où elle dressera avec plusieurs Américains les grandes orientations d'une exposition permanente sur les Premières Nations.

Bibiane Courtois et une de ses petits-enfants Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour Bibiane Courtois, les femmes sont un pilier important de la transmission de la culture. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'elle façonne depuis plusieurs années des sculptures en bois pour ses enfants.

C'est sans compter le temps qu'elle passe avec ses huit petits-enfants qui l'appellent affectueusement « kukum », qui signifie grand-mère en langue innue.