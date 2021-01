Meurtre d'une jeune Inuite à Montréal : le jury délibère

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les délibérations du jury au procès de Kwasi Alfred Benjamin pour le meurtre au second degré de sa compagne, une jeune femme inuite, ont commencé mardi, à Montréal.

M. Benjamin, âgé de 32 ans, est accusé du meurtre au second degré de sa conjointe, Nellie Angutiguluk, 29 ans.

La mère inuite de trois enfants, originaire de la communauté de Puvirnituq, au Nunavik, a été trouvée morte le 18 mai 2015, dans l’appartement de Côte-des-Neiges qu’elle partageait avec M. Benjamin.

Le juge de la Cour supérieure de justice, Michael Stober, a terminé de donner ses instructions au jury lundi après-midi, avant d'isoler les six hommes et six femmes.

Il a dit aux membres du jury qu’ils avaient quatre questions à considérer :

• est-ce qu’un acte illicite a été commis sur la personne de Nellie Angutiguluk?

• est-ce que cet acte a été commis par l’accusé?

• est-ce que cet acte a causé la mort de Mme Angutiguluk?

• est-ce que l’accusé avait l’intention de causer sa mort, ou de causer des dommages physiques?

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Kwasi Alfred Benjamin coupable du meurtre non prémédité de Nellie Angutiguluk. Photo : Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)

Il a aussi donné aux membres du jury l’option de reconnaître M. Benjamin coupable de l’accusation d’homicide involontaire. Le jury pourrait aussi déclarer M. Benjamin non coupable.

Quelques semaines après l'acquittement coup sur coup de Raymond Cormier et de Gerald Stanley, deux hommes blancs accusés d'avoir tué des Autochtones, on pourrait s'attendre à de vives réactions à travers le pays en cas d'acquittement de Kwasi Alfred Benjamin.

Meurtre ou suicide?

La Couronne a argumenté que M. Benjamin a étranglé sa compagne avec un câble ou un cordon dans leur appartement après une longue nuit de beuverie.

Le procureur Dennis Galiastsatos a argué qu'il pouvait prouver que les deux se disputaient souvent au sujet de l’argent et que M. Benjamin était fatigué de payer pour Mme Angutiguluk, qui était sans emploi.

La défense affirme quant à elle que Nellie Angutiguluk s’est pendue avec le cordon de son radio-réveil qui pendait du barreau de la garde-robe de la chambre. L'avocat de la défense, Paul Skolnik, soutient qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours pendant les semaines qui ont précédé sa mort.

En dehors de la salle d'audience, M. Skolnik a dit aux journalistes que son client est resté optimiste tout au long du procès.

« Il m’a dit que s’il l’avait fait, il aurait plaidé coupable et je le crois, » a déclaré l'avocat de la défense. « C’est un cas très triste et tragique et nous espérons que le jury plaidera en sa faveur », a-t-il ajouté.

Le procureur Dennis Galiastsatos a refusé de commenter, préférant attendre que le jury rende son verdict.

Le procès a commencé le 15 janvier et a inclus les témoignages de 34 personnes, dont 30 témoins de la Couronne et 4 de la défense.