ICI Espaces autochtones : Tina Fontaine, commission Viens, Alanis Obomsawin, nêhiyawak, identité

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cette semaine à ICI Espaces autochtones : à Winnipeg, les jurés ont reconnu Raymond Cormier non coupable du meurtre au second degré de Tina Fontaine. Les témoignages se sont poursuivis à la commission Viens, de passage à Montréal. Alanis Obomsawin donne une classe de maître dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC). Également au menu : identité autochtone et musique crie.