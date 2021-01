Une rencontre pour les bispirituels cris de la Baie-James

Un texte de Sophie-Claude Miller, stagiaire à Espaces autochtones

Mathias Joly est aussi l’organisateur de la conférence 2018 de soutien communautaire pour les bispirituels cris de la Baie-James, qui se tiendra à Montréal vendredi et samedi.

Le concept de bispiritualité est assez récent dans le vocabulaire populaire, il a d’abord émergé dans les années 1990 à Winnipeg. Les gens bispirituels ont les esprits de l’homme et de la femme en eux et ils ont le pouvoir de voir la vie à travers les yeux des deux genres. Une personne gaie est spécifiquement attirée par les personnes du même sexe. Une personne bispirituelle a l'esprit des deux genres en elle. Donc quelqu’un de gai n’est pas nécessairement bispirituel. Il y avait des bispirituels dans les communautés autochtones avant l’arrivée des Européens. Les bispirituels étaient respectés et faisaient partie intégrante de la communauté et occupaient même des postes de leaders.