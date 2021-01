Keena, artiste sculpteure

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'émission Au jour le jour, animée par Normand Harvey et Dominique Lajeunesse, a reçu l'artiste sculpteure Keena sur son plateau en novembre 1986.

Née en 1949 d'un père mohawk et d'une mère québécoise, Keena Beljaars connaît l’orphelinat dès l’enfance. Au plus profond d’elle-même, sa culture autochtone demeure pourtant bien présente.

Keena commence à sculpter l'argile rouge dans la vingtaine. Elle crée tout un monde de figurines humaines et animales. Ses thèmes de prédilection : la mère et l'enfant, mais aussi le loup, l'aigle, la tortue et l’ours. L’artiste exprime ainsi sa fierté d’être Autochtone.

En 2005, une de ses scènes de la Nativité est représentée sur un timbre de 85 cents.

Keena, décédée en 1995, consacrera sa vie et ses énergies à défendre ses origines.