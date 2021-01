Une pièce de théâtre sur la crise d'Ipperwash s'ouvre à Toronto

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La dramaturge des Six Nations, Falen Johnson, fait ses débuts cette semaine en tant que metteur en scène avec la pièce de théâtre Ipperwash, une histoire ancrée dans l'histoire de l'Ontario dont les effets continuent de se faire sentir dans les communautés locales.

« Il s'agit de l'importance de la terre pour les peuples autochtones et de l'effet du déplacement et de la dépossession », résume la dramaturge.

La pièce, présentée à Toronto cette semaine, s’intéresse aux événements qui ont mené à l'occupation en 1995 du parc provincial Ipperwash, sur les rives du lac Huron, par des membres des Ojibwés de Stony Point. La police provinciale de l'Ontario avait tué Dudley George, un manifestant non armé, lors d'un raid contre le camp des manifestants.

La pièce a été écrite en consultation avec les membres de la communauté. Cette collaboration était primordiale pour une communauté dont l'histoire a été racontée plusieurs fois auparavant, affirme Mme Johnson.

« C'est une histoire qui verse facilement dans le sensationnalisme, alors nous voulions nous assurer que nous la sortions du domaine du sensationnalisme et racontions l'histoire de la crise et de la raison de cette crise », souligne Falen Johnson.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien voulait faire un camp d'entraînement militaire sur des terres appartenant aux Ojibwés. La bande a rejeté l'offre du gouvernement, qui a donc exproprié les terres en vertu de la Loi sur les mesures de guerre.

Après la guerre, une partie du territoire est devenue le parc provincial Ipperwash, tandis que le reste est demeuré une base militaire.

S'engager avec les gens

Reconnaître l'importance de la Première Nation était une partie intégrante de l'écriture de la pièce, dit Johnson. Elle-même d’origine mohawk et tuscarora, la dramaturge a été invitée sur le territoire ojibwé.

« Nous sommes des gens différents et nous avons des histoires différentes, et je me suis assurée que je marchais doucement sur leur terre, en étant respectueuse », a déclaré Falen Johnson.

La pièce Ipperwash sera présentée au Native Earth Performing Arts à Toronto, du 6 au 18 février.