Une campagne pour prévenir le suicide chez les Autochtones

Pour l’occasion, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et Labrador (CSSSPNQL) a produit une vidéo intitulée « On est là pour toi / We are here for you » qui vise à sensibiliser les jeunes.

La vidéo sur YouTube est narrée dans une dizaine de langues autochtones, en plus du français et de l’anglais.

« Le message est plus fort quand tu l’entends dans ta langue », souligne Derek Montour, président du conseil d’administration du CSSSPNQL.

M. Montour a lui-même pensé à s’enlever la vie, après la mort de son père. « Il était un produit des pensionnats; j’étais moi-même alcoolique, j’étais séparé, je voyais peu mon enfant », raconte-t-il. Il a toutefois pris la décision de remettre sa vie sur pied et d'aider d'autres Autochtones à s'en sortir.

Avec sa nouvelle campagne, la Commission souligne à la fois la Semaine de la prévention du suicide, qui se déroule du 4 au 10 février sous le thème « Parler du suicide sauve des vies », et la Journée du mieux-être des Premières Nations le 1er février, décrétée en 2011 par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

Le taux de suicide est de cinq à six fois plus élevé chez les jeunes Autochtones que la moyenne nationale. Dans certaines communautés, le taux de suicide chez les garçons dépasse 100 suicides par 100 000 habitants.