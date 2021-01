Parlons réconciliation à la bibliothèque

En collaboration avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), la CCUNESCO sillonnera le pays de bibliothèque en bibliothèque pour présenter des films choisis selon le thème abordé et les réalités locales.

Les échanges s’étaleront sur trois ans et permettront aux citoyens canadiens qui ne sont pas ou peu exposés à l'histoire et à la culture autochtones d’en comprendre les enjeux et d’ouvrir le dialogue.

Les droits des peuples autochtones, leurs aspirations et leur vision du monde seront abordés, tout comme la richesse de leur histoire et de leur culture.

Une trentaine de bibliothèques publiques partout au pays ont déjà manifesté leur intérêt et plus particulièrement celles de Vancouver, Montréal et Halifax, où l’initiative sera officiellement lancée.

Avec Parlons réconciliation, les bibliothèques offrent quelque chose de très précieux : des espaces sûrs pour sensibiliser et encourager la compréhension mutuelle. Sébastien Goupil, Secrétaire général, Commission canadienne pour l'UNESCO

La série de projections et de discussions, qui devrait s’étaler sur trois ans, est le résultat d’échanges avec les membres des communautés autochtones et d'autres partenaires impliqués dans l'élaboration des Appels à l'action, lancés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada, après avoir constaté que « les Autochtones et les non-Autochtones sont encore trop souvent des étrangers les uns pour les autres. »

Par cette initiative, nous reconnaissons que nous sommes tous interpellés et que nous devrons travailler ensemble pour réparer les torts considérables infligés aux peuples autochtones, ainsi qu'à leur famille et à leur communauté. Ry Moran, directeur du Centre national pour la vérité et la réconciliation

D’autres organismes, dont l'Office national du film du Canada (ONF), le Comité des affaires autochtones de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB) et Bibliothèque et Archives Canada (BAC) sont impliqués dans le projet.

« Transformer notre mémoire collective nationale »

Chaque bibliothèque pourra choisir parmi les 300 films produits par l’ONF et réalisés par des membres des Premières Nations, inuits ou métis.