Dire je t'aime... Une opinion sur Hochelaga, Terre des âmes

par Isabelle Picard, ethnologue

C’est toujours drôle de se faire raconter son histoire ou de se faire dépeindre par les autres. Même si l’autre veut bien faire, même s’il s’entoure des meilleurs consultants, l’histoire en question ne peut qu’être teintée de la culture propre de celui qui raconte, comme un voile qui l’enveloppe dans sa relation à l’étranger. Rare est celui qui saura déconstruire toutes les normes socioculturelles qui l’ont façonné lorsqu’il raconte une histoire.

Pendant longtemps, au Québec comme au Canada, on a regardé les Premiers Peuples à travers les lunettes de l’ethnocentrisme. C’était ainsi. Ça nous emportait comme un seul et même courant, dans l’air du temps. On se posait peu de questions. Nier l’autre, que ce soit par assimilation, répudiation ou réduction, c’est ce qu’on nous enseignait, à l’école ou à la maison, du moins, pendant un bon bout du siècle dernier et combien d’autres siècles encore.

Claude Lévi-Strauss parlait d’un phénomène naturel, résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés. Aujourd’hui, à une époque où l’information vient à nous de nombreuses façons, aucune raison ne peut justifier une telle négation de l’histoire et des cultures autochtones. Aucune.

Le film Hochelaga, Terre des âmes a pris l’affiche il y a déjà deux semaines. J’ai appris assez jeune, en lisant le Journal de bord de Jacques Cartier, que certains peuples autochtones du XVIIIe siècle désignaient le Montréal actuel du nom d’Hochelaga. Plus tard, en vivant chez les Mohawks, Montréal devint Tiotia:ke.

Aujourd’hui, on s’enfarge souvent dans les fleurs du tapis pour savoir comment bien reconnaître l’importance des Premiers Peuples qui ont habité et qui habitent encore ce territoire. Pour moi, c’est un peu à cette question que Hochelaga, Terre des âmes a tenté de répondre.

Espaces autochtones organise une discussion sur la représentation des Autochtones dans l'univers cinématographique, à l'occasion de la sortie d'Hochelaga, Terre des âmes.

André Dudemaine, fondateur et directeur de Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone, et Jani Bellefleur-Kaltush, diplômée de l'INIS en 2015 et étudiante à l'UQAM en scénarisation cinématographique, partageront leurs impressions et répondront à vos questions.

La discussion sera diffusée en direct sur Facebook, le mercredi 31 janvier à midi.

Le Montréal actuel, peu importe comment on l’appelle, a connu ses moments et ses personnages marquants, et ce long métrage traduit une partie de ces épopées et de ceux qui l’ont habité.

Soit, les Premiers Peuples sont présents à toutes les époques du film, tantôt sous la forme du shaman-prophète, de la belle Indienne sensuelle, de l’homme à tout faire, du chef mystique (quoique dans la même scène la femme du chef fait un discours fort et on y démontre, pour une rare fois, l’importance de la femme chez les Premiers Peuples), et bien sûr, sous les traits de l’étudiant archéologue autochtone qui semble retrouver la fierté d’être Mohawk à la fin du film, comme une salvation. Un peu cliché tout ça, non ?

D’un autre côté, si les critiques et les opinions sont mitigées, si tantôt on souligne à grands traits le budget important de la production ou le jeu des acteurs, l’opportunisme d’avoir su saisir le moment, il n’en reste néanmoins que, au moment d’écrire ces lignes, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont allées voir ce long métrage. Autant de personnes qui en connaissent davantage sur l’histoire de leur coin de pays, ses époques, ses habitants, son évolution. Ce sont ces mêmes personnes qui vont peut-être, je l’espère, être curieuses, vouloir aller plus loin, enlever un petit bout de ce voile. Mais est-ce assez ?

Certes, c’est une histoire racontée par l’autre, du moins de mon point de vue. Et alors? Ce n’est pas que je sois résignée, bien au contraire. Mais les voiles sont encore épais. Petit à petit, ils se relèvent.

Ce n’est pas tant la manière dont les choses sont racontées, le scénario, le jeu des acteurs qui se veulent importants à mes yeux. Au-delà de ça, c’est la symbolique du geste.

Les Premiers Peuples ont été invisibles ou mal représentés pendant si longtemps que de nous donner une véritable place à l’intérieur d’un symbole fort du 375e anniversaire de Montréal comme le fait ce film, eh bien, ce n’est pas du luxe.

Et je ne parle même pas ici de réconciliation. Personnellement, comme membre des Premières Nations, je ne suis en chicane avec personne, mais du même souffle, puisqu’on en parle, il en faudra bien plus pour admettre une telle réconciliation. Mais créer un espace qui nous revient, être visibles non seulement dans le scénario du film, mais aussi dans la distribution des rôles, traduire notre importance dans l’histoire de la métropole et peut-être de tout un peuple : enfin !

Hochelaga, Terre des âmes fait une place aux Premiers Peuples comme un grand « je t’aime ». Mais ce n’est pas si facile de dire « je t’aime ». Il y a toutes sortes de « je t’aime ». Si on ajoute un « bien » ou un « beaucoup » après, ça fait moins vrai. Ici, j’ai l’impression qu’on dit : « Je veux t’aimer, mais je ne sais pas comment faire

La réponse se trouve peut-être dans un demain pas si lointain où les Premiers Peuples raconteront leur propre version de l’histoire d’un territoire qui ne nous est que prêté, sur lequel on passe, une histoire dépeinte de manière plus simple et plus modeste sans doute, à travers les yeux des premiers habitants de ce lieu. Il est plus que temps. Peut-être que là, on dira « je t’aime », point.