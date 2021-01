Le caribou du Nouveau-Québec et du Labrador absent de la liste des espèces en voie de disparition

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador travaillera avec des nations autochtones du Labrador et du Québec sur un système conjoint de gestion des caribous de la rivière George et des monts Torngat.

La province en a fait l’annonce mardi en précisant que ce cervidé ne sera pas déclaré en voie de disparition, malgré les recommandations, en octobre, du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un comité consultatif indépendant.

Une coalition de nations autochtones du Labrador et du Québec avait riposté, s’engageant à élaborer, ensemble, un système de gestion des caribous migrateurs pour « maximiser les retombées » tout en « respectant la priorité d’accès réservée aux peuples autochtones ».

Ils s’étaient entendus pour chasser 90 caribous de la rivière George en 2018 tout en surveillant l'état du troupeau et de son habitat.

Mais des luttes intestines ont eu lieu entre les nations. Le gouvernement du Nunatsiavut a accusé la nation innue de chasse continue aux caribous de la rivière George et de vouloir se retirer de ce qu'elle appelle un « accord historique ».

Terre-Neuve-et-Labrador souhaite freiner la diminution des deux troupeaux du Labrador dont la population est estimée, selon le plus récent recensement effectué en juillet 2016, à 8938 animaux, en baisse par rapport à 74 000 animaux en 2010, et bien en deçà du sommet historique estimé à plus de 775 000 animaux.

Pourtant, d'importants efforts de conservation ont déjà été mis en place pour protéger le troupeau. Québec a interdit la chasse sportive du caribou migrateur en 2012 et Terre-Neuve-et-Labrador a imposé un moratoire de cinq ans sur la chasse en 2013.

Le ministre Byrne a déclaré que la coopération des gouvernements et des organisations autochtones était essentielle pour permettre le rétablissement des troupeaux, ajoutant que la province travaillait en étroite collaboration avec ces groupes pour « déterminer la meilleure voie à suivre ».

Gerry Byrne a aussi précisé dans un communiqué que la province pourrait reconsidérer sa décision de ne pas ajouter le caribou à la liste des espèces en péril, mais seulement à la suite de nouvelles consultations.