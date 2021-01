ICI Espaces autochtones : Michèle Audette, la question métisse, Liv Wade

Cette semaine à ICI Espaces autochtones : Il est des boulots plus difficiles que d'autres, parlez-en à Michèle Audette. Les personnes s'identifiant comme Métis sont de plus en plus nombreuses, pourquoi ? Moe Clark nous en présente une originaire de l'Ile de Vancouver, Liv Wade. Et Melissa Mollen Dupuis revient sur l'appropriation culturelle en lien avec l'artisanat autochtone.