Charlie Watt de retour à la tête de la Société Makivik

Makivik, qui en inuktitut signifie « s’élever », a été fondée en juin 1978. C’est l’institution inuite la plus puissante et prestigieuse du Nunavik. Son mandat est large. Il consiste « à protéger les droits, les intérêts et les compensations financières découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) signée en 1975 ».

Makivik a également la responsabilité de gérer, au nom des Inuits, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik, qui est entré en vigueur en 2008.

« C’est un grand honneur de revenir à la Société Makivik à ce moment-ci », a affirmé M. Watt.

L’année 2018 revêt une grande importance puisque la Société Makivik célébrera son 40e anniversaire. Je me réjouis à la perspective de parler de la fondation de l’organisme d’un point de vue personnel et de montrer tous les progrès qu’ont accomplis les Inuits au cours des quatre dernières décennies. Charlie Watt

La Société Makivik avait commencé, dès sa fondation, à développer son expertise dans le domaine de l’aviation avec la création de la compagnie aérienne Air Inuit.

« Makivik se concentrera sur des questions étroitement liées à nos droits ancestraux, y compris le droit à l’autodétermination », a aussi précisé Charlie Watt.

M. Watt est également sénateur. Il a été nommé à la Chambre haute du Parlement par Pierre Elliott Trudeau le 16 janvier 1984. Depuis son élection à la présidence de la Société Makivik, il a entamé le processus pour quitter le Sénat.