Enquête sur les femmes autochtones : démissions sur fond d’importantes divisions

L'avocat québécois Alain Arsenault confirme avoir quitté l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) en raison de « divergences professionnelles importantes », et non pour des raisons personnelles, comme l'a soutenu la porte-parole de l'Enquête, Nadine Gros-Louis. Une nouvelle vague de départs qui inquiète la ministre.