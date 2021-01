ICI Espaces autochtones : ENFFADA, Michèle Audette, Joé Juneau, Métis de l'Est

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Animation : Anne-Marie Yvon

Debbie Reid, directrice générale, Alain Arsenault, avocat. Ces nouveaux départs portent à 10 les démissions au sein de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) depuis l'automne. Guy Bois revient sur cet événement et quelques autres qui ont marqué la semaine dans le monde autochtone.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un témoignage lors du passage de l'ENFFADA à Thunder Bay Photo : Radio-Canada

10 démissions depuis l’automne au sein de l’ENFFADA, peut-on encore faire confiance à la commission?

Christine Fournier du Réseau de l’information (RDI) a posé la question à Michèle Audette, membre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.



Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La commissaire Michèle Audette est bouleversée par les témoignages troublants entendus durant trois jours à Saskatoon Photo : Radio-Canada

Le défunt programme de Joé Juneau au Nunavik « mérite de continuer », selon une étude présentée lors d'une conférence de presse cette semaine à Montréal. Laurence Niosi y était.

mâmawi musique

Moe Clark nous parle de la musique qu'elle a créé avec de jeunes artistes autochtones pour la pièce Là où le sang se mêle  (Nouvelle fenêtre) , présentée au Théâtre Denise-Pelletier à Montréal.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Là où le sang se mêle, une pièce mise en scène par Charles Bender, est présentée à Montréal du 16 janvier au 3 février 2018. Photo : Théâtre Denise-Pelletier

Des questions pour Melissa?

La question concernant les Métis de l'Est a suscité plusieurs critiques sur lesquelles revient Melissa Mollen Dupuis.

