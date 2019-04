Nouvelles démissions à l’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées

Radio-Canada a appris que l'avocat québécois Alain Arsenault a claqué la porte de l'ENFFADA en décembre. Ce départ et celui de la directrice générale Debbie Reid, annoncé jeudi, portent à 10 les démissions depuis l'automne, illustrant les divergences profondes qui persistent chez les membres de la Commission quant à l'approche à adopter pour rendre justice au millier de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées ainsi qu'à toutes les autres victimes de violence.