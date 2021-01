Une équipe autochtone fait sa place au Temple de la renommée du hockey

Âgés de 35 à 50 ans et étant majoritairement des survivants des pensionnats, les joueurs des Oldtimers proviennent tous de la communauté de Sagkeeng, à 100 km au nord-est de Winnipeg.

L’équipe a rejoint l’Association canadienne de hockey Oldtimers en 1978 et a participé à plusieurs tournois internationaux en Europe, aux États-Unis et au Canada, remportant la Coupe du monde en 1987 et en 1989, en plus du championnat canadien de 1987.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La formation des Oldtimers de Sagkeeng en 1993 Photo : CBC

Les Oldtimers ont été fondés par Walter Fontaine et sa femme, Verna. Le Temple de la renommée a pu compter sur des souvenirs conservés par leur fille, Darlene Ahmo, pour monter l’exposition qui a été inaugurée le 9 janvier.

« Ils voulaient que la communauté puisse voir le monde, raconte Darlene Ahmo. J’ai vu comment mes parents ont travaillé pour que tout cela soit possible. Ils ont fait beaucoup de sacrifices et ils n’ont jamais abandonné. »

L’exposition est une reconnaissance du 87e appel à l’action du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation qui demandait aux temples de la renommée sportifs de présenter au public les histoires d’athlètes autochtones.

Processus de guérison

Cette décision est importante aux yeux du commissaire et grand chef Willie Littlechild, qui a traversé le Canada pendant six ans pour les audiences différentes.

À travers toutes les histoires sombres qu'on y a racontées, il y avait un éclat de lumière, explique-t-il.

« Cette lumière était le rôle important du sport dans les pensionnats, et plus précisément, le rôle du hockey », précise Willie Littlechild.

Lui-même a su utiliser le sport pour trouver la force nécessaire pour passer à travers ses 14 années de pensionnat.

Pour sa part, Darlene Ahmo espère que cette première initiative mènera à la reconnaissance d’autres athlètes autochtones.

« C’est une porte qui s’est ouverte, et tout est maintenant possible », résume-t-elle.