ICI Espaces autochtones : Lynn Beyak, décolonisation, Charley Patton et les Métis de l'Est

Cette semaine à ICI Espaces autochtones : revitaliser une langue autochtone grâce à une application, décoloniser l'enseignement dans les cégeps, s'intéresser à la musique de Charley Patton et se demander qui sont les Métis de l'Est du Canada.

Animation : Anne-Marie Yvon

L'année 2018 commence entre autres par l'expulsion de la sénatrice ontarienne Lynn Beyak, le 4 janvier, du caucus conservateur pour avoir refusé de retirer de son site un message considéré comme raciste. Nous parlons de ce sujet, mais aussi d'une application développée par une adolescente qui souhaite faire revivre sa langue en Colombie-Britannique et de tout ce qui a retenu notre attention dans l'actualité autochtone.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   De nombreux messages et témoignages sont reproduits sur le site internet de la sénatrice conservatrice Lynn Beyak. Photo : Lynn Beyak

De plus en plus d'initiatives émergent dans les cégeps pour enseigner la matière différemment, et pour y inclure davantage de perspectives et de pédagogies autochtones. Un dossier de Laurence Niosi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Au cégep Vanier, des enseignants prennent part à un exercice de couverture pour mieux comprendre les réalités autochtones. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

mâmawi musique

Une plongée dans l'histoire musicale avec Charley Patton  (Nouvelle fenêtre) , considéré comme le « père du delta blues ».

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Charley Patton, un musicien autochtone qui a influencé le rock américain Photo : Gracieuseté

Des questions pour Melissa?



Guylaine veut comprendre pourquoi les Métis de l'Est ne sont pas reconnus comme le sont ceux de l'Ouest. La réponse de Melissa Mollen Dupuis.

Nous attendons vos commentaires et suggestions à l'adresse :

espaces.autochtones@radio-canada.ca

Sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) et Twitter  (Nouvelle fenêtre)