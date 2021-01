17 Autochtones récipiendaires de l'Ordre du Canada

Dix-sept en 2017 comparativement à six en 2016. La récolte a été bonne pour ces Autochtones originaires de huit provinces et un territoire et provenant de tous les milieux. Ceux-ci reçoivent la plus haute distinction du pays pour avoir permis d'enrichir la vie d'autrui, reflétant ainsi la devise de l'Ordre du Canada : « Ils désirent une patrie meilleure ».

Robert Joseph, d’Alert Bay en Colombie-Britannique, ainsi que Lee Maracle de Toronto en Ontario et Louie Kamookak, de Gjoa Haven au Nunavut deviennent officiers de l'Ordre du Canada.

Les deux premiers ont été reconnus pour leur leadership dans la promotion de la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones.

Laissez-nous trouver un moyen d'appartenir à ce temps et lieu ensemble. Notre avenir et le bien-être de tous nos enfants reposent sur le type de relations que nous établissons aujourd'hui. Chef Robert Joseph, Reconciliation Canada

Quant à Louie Kamookak, c’est la détermination dont il a fait preuve afin de recueillir et de diffuser les histoires des Inuits au Nunavut qui lui a valu ce titre.

Louie Kamookak a été nommé officier de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, le 29 décembre 2017 Photo : Mike Salomonie/CBC

Quatorze autres Autochtones sont devenus membres de l’Ordre du Canada grâce à leurs contributions diverses :

Calvin A. White, Flat Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Catherine Anne Martin, Blind Bay (Nouvelle-Écosse)

Abel Bosum, Oujé-Bougoumou (Québec)

Minnie Grey, Kuujjuaq (Québec)

Michel Noël, Saint-Damien (Québec)

Marcelline Picard, Pessamit (Québec)

Jeanette Corbiere Lavell, Wikwemikong (Ontario)

Harry Bone, Winnipeg (Manitoba)

Josie Hill, Winnipeg (Manitoba)

Frederick Sasakamoose, Nation crie d'Ahtahkakoop (Saskatchewan)

Marie Yvonne Delorme, Calgary (Alberta)

Judith Sayers, Port Alberni (Colombie-Britannique)

James Eetoolook, Taloyoak (Nunavut)

Andrew Qappik, Pangnirtung (Nunavut)

Frederick Sasakamoose, membre de la Première Nation crie d'Ahtahkakoop, recevra l'Ordre du Canada. Photo : CBC

Frederick Sasakamoose a été le tout premier joueur autochtone de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Créé en 1967, l’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. L'Ordre reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

Trois partenaires des peuples autochtones également récompensés

Gérard Duhaime, Nunavik (Québec) un chercheur et défenseur qui a permis d’améliorer les conditions socioéconomiques dans les collectivités nordiques.

André Maltais, Québec (Québec) ce négociateur gouvernemental a contribué à la reconnaissance des droits des Autochtones du Nord du Québec et de l'ensemble du Canada.

Douglas Stenton, Chatham (Ontario), il a contribué à la préservation du patrimoine nordique du Canada.

La remise des médailles de l’Ordre a normalement lieu au cours de quatre cérémonies chaque année, mais les dates de celles-ci n’ont pas encore été annoncées.