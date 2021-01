L'actualité autochtone de 2017 en 10 événements

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une enquête nationale, une commission d'enquête, des minimaisons et le projet de loi C-262 : l'année 2017 aura permis à plusieurs de prendre conscience des problèmes vécus par les populations autochtones au pays. Retour sur une année mouvementée en 10 événements marquants.

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Malgré les critiques et la vague de démissions, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, tant attendue par les communautés autochtones du pays, s'est poursuivie pendant toute l’année 2017.

À l’automne, lors du dépôt d’un rapport préliminaire, les commissaires ont demandé du temps additionnel et du financement supplémentaire au gouvernement fédéral pour « faire le travail correctement ».

La commission s’est arrêtée en novembre au Québec pour la première fois, à Maliotenam, où les révélations sur le père Alexis Joveneau ont ébranlé la communauté innue. Un rapport final est attendu en 2018.

Marlene Jack, à gauche, embrasse Glady Radek après avoir raconté la disparition de sa soeur, Doreen. Elle était anxieuse avant de témoigner mais se dit maintenant soulagée d'avoir raconté son histoire. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

La Commission Viens

Ouverte en juin, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics a entendu déjà plusieurs témoignages à Val-d’Or, où sont organisées les audiences publiques.

Le gouvernement de Philippe Couillard lui a donné comme mandat de faire la lumière sur les enjeux systémiques caractérisant la relation entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics au Québec.

Le travail des corps policiers, mais également des employés de la fonction publique passe sous la loupe du commissaire Jacques Viens.

La cérémonie d'ouverture de la Commission d'enquête Écoute, réconciliation et progrès était teintée d'émotion, lundi matin, à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Sandra Ataman

Débats autour de l’appropriation culturelle

Les débats sur l'emprunt de diverses formes d'expression culturelle autochtone ont fait rage en 2017. Au printemps, un article écrit par l’auteur Hal Niedzviecki, qui disait ne pas croire au concept d'appropriation culturelle, a créé un tollé au Canada anglais.

La polémique a forcé le départ de l’éditeur du magazine Write, qui a publié le texte, et un mot d’excuse de sa part. Un rédacteur en chef de CBC a également été réprimandé pour avoir appuyé l'article de M. Niedzviecki sur les médias sociaux.

En septembre, le Conseil des arts du Canada s'était également mobilisé contre le phénomène, disant évaluer plus sévèrement les « projets qui abordent, traitent, intègrent, commentent, interprètent ou mettent en scène des éléments distinctifs de la culture des Premières Nations, des Inuits ou des Métis » pour éviter que des Blancs ne s'approprient des éléments culturels autochtones.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Acheter, fabriquer ou offrir un capteur de rêves, est-ce de l'appropriation ou de l'appréciation culturelle? Photo : Radio-Canada

Changement des armoiries de Montréal

En septembre, la Ville de Montréal a officiellement présenté les nouvelles armoiries de Montréal où figure désormais un pin blanc, qui illustre la présence autochtone ancestrale sur le territoire de la ville. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, accompagnait l’ancien maire Denis Coderre lors de l’inauguration.

À ce geste hautement symbolique s’ajoutent les démarches qu’a entreprises quelques mois plus tôt M. Coderre pour faire de Montréal « une métropole de la réconciliation ».

Le maire de Montréal, Denis Coderre, et Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, assistent à l'inauguration du nouveau drapeau de la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

Personnages historiques controversés

Les tragiques évènements à Charlottesville, aux États-Unis, ont été initiés par un mouvement de contestation face à des monuments confédérés et le Canada n’a pas échappé à cette tendance.

Plutôt que de militer contre ou pour le maintien de statues en l’honneur d’hommes politiques liés à l’esclavagisme, c’est autour de l’histoire coloniale canadienne que s’est organisée la mobilisation autochtone.

En Ontario, des enseignants se sont d’ailleurs mobilisés pour réclamer le changement du nom de l’école John A. Macdonald, à Brampton.

La statue de John A. Macdonald recouverte de peinture rouge Photo : CBC / Simon Nakonechny

Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne

Si les événements entourant le 150e anniversaire de la Confédération ont mobilisé l’attention médiatique une bonne partie de l’année, certains Autochtones n’ont pas voulu prendre part aux célébrations et ont plutôt dénoncé un manque de considération de la colonisation dans les festivités fédérales.

Un chef autochtone s’est même vu refuser le droit de servir un repas traditionnel à l'occasion d’un événement organisé à Ottawa.

L’initiative des Tiny House Warriors contre Trans Mountain

Lancé en septembre par la militante autochtone Kanahus Manuel, le projet de minimaisons le long du trajet du projet de pipeline Trans Mountain, en Colombie-Britannique, se veut une émule de la mobilisation à Standing Rock.

Beaucoup de personnes qui étaient à Standing Rock veulent venir nous aider à nous battre ici. Nous avons beaucoup de soutien. La nouvelle génération veut du changement. Cela vient des jeunes. C’est leur futur [qui est en jeu]. Kanahus Manuel, militante autochtone

Les maisons sont alimentées par l’énergie solaire, et des efforts sont entrepris pour utiliser des matériaux recyclés lors de la construction.

La construction d'une mini-maison près de Kamloops en Colombie-Britannique Photo : Facebook

Le projet de loi C-262

En avril 2016, le député néo-démocrate Romeo Saganash a déposé le projet de loi C-262 visant à harmoniser les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, signée par le pays en 2010.

C’est en novembre 2017 que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé qu’il appuyait le projet de M. Saganash.

Dans un discours livré en décembre devant le Parlement, le député d'Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou a qualifié le projet C-262 de « main tendue pour la réconciliation ».

Le député néo-démocrate Romeo Saganash Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Les révélations sur le père Joveneau sur la Côte-Nord

Dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, des témoignages de femmes innues ont levé le voile sur le climat malsain qu’avait instauré le père Alexis Joveneau, un missionnaire oblat ayant été en poste sur la Côte-Nord entre 1954 et 1992.

J'étais accompagné avec un ami, il nous a invités à venir nous asseoir sur ses genoux. Puis c'est là qu’il a commencé à nous toucher. Je me souviens, j'étais figée comme une glace. Mary Mark, lors de son témoignage à Maliotenam

Dans un communiqué diffusé en novembre, la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée s'était dite « profondément préoccupée et affligée » par les témoignages.

Le père Alexis Joveneau avec une famille innue Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Ottawa s’entend avec les victimes de la rafle des années 60

Le ministère des Affaires autochtones a annoncé en octobre une entente de 800 M$ pour les victimes autochtones de la rafle des années 60.

Des milliers d’enfants avaient été placés dans des familles non autochtones de 1965 à 1984, occasionnant des séquelles psychologiques chez les survivants jusqu’à l’âge adulte, indiquait en février un jugement rendu par la Cour supérieure ontarienne.