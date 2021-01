ICI Espaces autochtones : Idle No More, l'identité autochtone, l'aide parajudiciaire et le solstice d'hiver

Cette semaine à Ici Espaces autochtones: l'identité autochtone avec Melissa Mollen Dupuis; l'aide parajudiciaire avec Marie-Laure Josselin; les cinq ans de Idle No More avec Laurence Niosi et le solstice d'hiver célébré par Moe Clark.

Avec Laurence Niosi il est question d’Idle No More qui a cinq ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des manifestants du mouvement Idle No More au centre-ville de Montréal, en janvier 2013 Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Marie-Laure Josselin nous parle du métier de conseiller parajudiciaire autochtone.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La conseillère parajudiciaire aux Autochtones, Sonya Gagnier. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Melissa Mollen Dupuis répond à la question : « Quel est le processus utilisé pour déterminer l’identité autochtone? »

« Solstice » vient du latin « solstitium » (de sol, « soleil », et sistere, « s'arrêter, retenir »). L’azimut du Soleil à son lever et à son coucher reste sensiblement le même avant de se rapprocher à nouveau de l'Est au lever et de l’Ouest au coucher.

C’est le thème de notre édition d’aujourd’hui de mâmawi musique avec Moe Clark.

