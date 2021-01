Marie Wilson entre au CA de Radio-Canada

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Marie Wilson, qui a été commissaire au sein de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), intègre le conseil d'administration de Radio-Canada. La ministre du Patrimoine canadien Melanie Joly en a fait l'annonce mardi à Ottawa.

Marie Wilson arrive en terrain connu, puisqu’elle a travaillé 25 ans à CBC/Radio-Canada comme journaliste. Elle connaît en particulier le Nord canadien pour avoir habité à Yellowknife et y avoir fait de nombreux reportages. Elle a aussi dirigé le bureau régional de Radio-Canada pour le Nord du Québec et les territoires du Nord.

Marie Wilson était commissaire de la CVR en compagnie du sénateur Murray Sinclair et de Wilton Littlechild, un avocat d’origine autochtone. Le rapport de la CVR avait, entre autres, conclu que la création des pensionnats autochtones tenait du « génocide culturel ».

Pour faire connaître une des pages les plus sombres de l'histoire du Canada, elle a, avec les autres commissaires, entendu des milliers de témoignages troublants de survivants des pensionnats.

Son mandat d'une durée de cinq ans entre en vigueur immédiatement.

Jennifer Moore Rattray, actuelle sous-ministre adjointe des programmes communautaires et des services corporatifs au ministère des Familles du Manitoba, fera également partie du CA de Radio-Canada. Elle est membre de la Première Nation Peepeekisis. Elle a fait du journalisme et a déjà été vice-présidente adjointe des affaires autochtones, communautaires et gouvernementales à l'Université de Winnipeg.