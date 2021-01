Moe Clark nous présente mâmawi musique

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Moe nous invite à découvrir IsKwé, la « femme » en cri. Une artiste inspirée par ses racines cries, dénées et irlandaises. Sur des rythmes empruntant au trip-hop ou au R&B, elle déboulonne nombre de stéréotypes et insuffle de l'espoir aux nouvelles générations.

55e chronique

En 2013, IsKwé  (Nouvelle fenêtre) lançait un premier album éponyme. En 2017 elle revient avec The Fight Within. Entre temps, elle s'est fait connaitre et reconnaitre, à tel point que CBC Music l'a inscrite à sa liste des « dix principales artistes à surveiller ».

mâmawi musique # 55

Le mot mâmawi signifie « tous ensemble » en nêhiyawêwin, qui est la langue des Cris des Plaines. C'est le titre de la chronique de Moe Clark, qui nous invite à nous ouvrir, si ce n'est déjà fait, à la musique autochtone de tous les horizons.

C'est donc à un rassemblement que nous convie Moe chaque semaine.

Et Moe s'y connaît en rassemblements. C'est une artiste métisse nomade et multidisciplinaire ayant des racines tissées dans le sol du « Traité7 » en Alberta (Calgary et ses environs), mais qui vit depuis2008 à Montréal.

Son style bien à elle mélange les genres. Moe est une touche-à-tout. Elle donne des ateliers d'écriture et d'expression orale. Elle organise des festivals, produit des spectacles, tout en étant codirectrice de « Transcestal », un lieu de convergence des musiques gnawas, soufis et autochtones.

Moe est également l'auteure de deux albums de musique et d'un livre de poésie.

Elle s'est notamment produite au Lincoln Center de New York, au Queensland Poetry Festival en Australie et au festival Planet IndegenUS en Californie.

Chaque semaine, Moe nous fera découvrir des musiques autochtones qui puisent dans les traditions, tout en étant de plain-pied dans la modernité.

À l'image de Moe!

54e chronique

L'auteur-compositeur-interprète anichinabé, Leonard Sumner  (Nouvelle fenêtre) , appartient à la bande Little Saskatchewan, établie dans la région d’Entre-les-Lacs, Manitoba. Connu pour sa musique mariant le hip-hop, le country et le R&B, l'artiste propose une manière tout à fait originale de plonger dans la musique traditionnelle. Le 7 décembre, il chantera au CNA.  (Nouvelle fenêtre)

mâmawi # 54

53e chronique

Un voyage au Groenland avec Nive Nielson & the Deer Children  (Nouvelle fenêtre) . La voix de cette chanteuse inuite berce l'oreille et nous fait voyager dans cette contrée qu'on imagine comme un grand désert blanc qui rencontre le bleu des fjords.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

52e chronique:

Place à la musique métisse!

John Arcand  (Nouvelle fenêtre)

Sierra Noble  (Nouvelle fenêtre)

Andy Dejarlis  (Nouvelle fenêtre)

24 Métis Fiddle Tunes  (Nouvelle fenêtre)

Moe Clark nous présente mâmawi musique

51e chronique

Moe s'intéresse cette semaine à un chanteur australien d'origine autochtone, Frank Yamma  (Nouvelle fenêtre) . Ses chansons racontent la réalité des Autochtones d'Australie dont les conditions rappellent celles des Autochtones du Canada. Ces nations autochtones partagent entre autres le fait d'avoir été placées dans des pensionnats. Un chanteur à la voix puissante.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

50e chronique

Cheryl L'Hirondelle  (Nouvelle fenêtre) , Moe nous présente cette semaine Cheryl L'Hirondelle, une Autochtone des Plaines du Nord. Une voix particulière avec laquelle elle aime jouer ...pour le plus grand plaisir de l'oreille.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

49e chronique

Moe nous fait mieux connaître cette semaine Shauit  (Nouvelle fenêtre) , un artiste innu de Maliotenam sur la Côte-Nord. Il a été honoré au dernier Gala Teweikan à Québec. Un artiste électique, bien entouré, qui lancera un nouvel albuum  (Nouvelle fenêtre) le 7 novembre au Lion d'or à Montréal.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

48e chronique

En 2016, le groupe A Tribe Called Red  (Nouvelle fenêtre) a réalisé un court-métrage documentaire intitulé The Manawan Session; il s’agit d’une rétrospective de sa collaboration musicale avec les membres de Black Bear Singers  (Nouvelle fenêtre) , un groupe de percussionnistes de la communauté atikamekw de Manawan.

Moe Clark nous parle et nous fait entendre leur travail respectif.

mâmawi musique # 48

Le mini-documentaire The Manawan Session

47e chronique

Originaire de la Nation des Cris d'Opaskwayak, dans le nord du Manitoba, Rhonda Head  (Nouvelle fenêtre) chante de l'opéra. Son troisième album, intitulé Kisakihitan  (Nouvelle fenêtre) ,est interprété en langue crie.

mâmawi # 47

46e chronique

Moe nous présente le dernier album de Sakay Ottawa  (Nouvelle fenêtre) , un Atikamekw de Manawan.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

Sakay Ottawa a accepté de recevoir Anne-Marie Yvon lors de son passage à Manawan.

Sakay Ottawa dans l'intimité de son studio

45e chronique

Leanne Betasamosake Simpson  (Nouvelle fenêtre) une écrivaine et une musiciennne engagée. Moe nous livre des extraits de son album Flight.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

44e chronique

Laissez-vous emporter par la musique de George Leach  (Nouvelle fenêtre) , un Autochtone originaire de la Colombie-Britannique. Moe nous présente des extraits de l'album Surrender, gagnant d'un Juno en 2014. Bonne écoute!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

43e chronique

C'est un départ pour l'Australie. Faites la connaissance de deux artistes autochtones de l'autre bout du monde, Gina Williams  (Nouvelle fenêtre) et Guy Ghouse  (Nouvelle fenêtre) , dont les préoccupations ressemblent à celles des Autochtones d'ici.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

42e chronique

Vous êtes un amateur de blues et de folk? Vous allez aimer Quinn Bonnell  (Nouvelle fenêtre) .

Moe Clark nous présente mâmawi musique

41e chronique

Moe nous fait connaître Sandy Scofield  (Nouvelle fenêtre) , une Métisse des nations Saulteaux et Crie. Une chanteuse honorée par cinq prix décernés par la Canadian Aboriginal Music. Bonne écoute!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

40e chronique

Simon Riverin a pensé à tous ceux qui n'ont pu profiter du Festival Innu Nikamu  (Nouvelle fenêtre) cette année.

Il nous permet d'écouter certains des artistes invités : Sly Mestokosho  (Nouvelle fenêtre) , Twin Flames  (Nouvelle fenêtre) et Innutin  (Nouvelle fenêtre) .

mâmawi musique # 40

39e chronique

Nous entrons dans l'univers musical de Digawolf  (Nouvelle fenêtre) . Au menu, du rock alternatif et les commentaires de Moe.

mâmawi musique # 39

38e chronique

Moe nous présente le trio Pacific Curls  (Nouvelle fenêtre) , originaire de la Nouvelle-Zélande. Trois femmes éclectiques qui proposent un mariage heureux d'instruments traditionnels maoris, de violon et d'ukulélé, sur des paroles en maori-rotuman et en anglais.

mâmawi musique # 38

37e chronique

Moe nous amène en Finlande à la rencontre du peuple sami et de l'artiste Ailu Valle  (Nouvelle fenêtre) .

mâmawi musique # 37

Également:

Ailu Valle  (Nouvelle fenêtre)

36e chronique

Moe s'intéresse cette semaine à la musique expérimentale et nous plonge dans l'univers de Laura Ortman  (Nouvelle fenêtre) , de la nation White Mountain Apache. Laura Ortmanm, une compositrice et musicienne, est aussi une artiste visuelle. Laissez-vous transporter!

mâmawi musique # 36

35e chronique

Moe nous entraîne cette fois du côté d’une chanteuse aux origines dénées. Il s’agit de Leela Gilday  (Nouvelle fenêtre) , à la voix riche et d'une grande douceur. Laissez-vous bercer!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

34e chronique

Moe nous fait découvrir Lido Pimienta  (Nouvelle fenêtre) , une artiste aux racines afro-colombiennes et autochtones. Une musicienne originale qui qualifie sa musique de « glamour, dramatique et de terreur pathétique ». Laissez-vous étonner par cette artiste talentueuse.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

33e chronique

Moe Clark nous amène en Afrique cette semaine avec la musique touarègue des Filles d’Illighadad  (Nouvelle fenêtre) et d'Agrim Agadez  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

32e chronique

Moe profite de la Journée nationale des Autochtones pour nous présenter la diversité qui anime la musique des Premières Nations au Canada. Trois artistes, trois sons : Sakay Ottawa  (Nouvelle fenêtre) , de la nation Attikamekw; Lacey Hill  (Nouvelle fenêtre) , originaire des Six Nations; et Quinn Bonnel  (Nouvelle fenêtre) , de la nation Micmac du Nouveau-Brunswick. Trois musiciens de talent.

mâmawi musique # 32

31e chronique

Moe nous présente cette semaine Bryden Gwiss Kiwenzie  (Nouvelle fenêtre) . Le rythme de sa musique rappelle le rythme du cœur. Laissez-vous bercer!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

30e chronique

Moe Clark est de retour! Un grand merci à Simon Riverin de nous avoir fait découvrir son univers musical éclectique.

Et ça continue avec l'Albertaine d'origine crie Cris Derksen  (Nouvelle fenêtre) et sa forme musicale baptisée « pow-wow orchestral », où musiques traditionnelles et modernes se marient au son du violoncelle.

Bonne écoute!

mâmawi musique # 30

29e chronique

Simon Riverin tient de nouveau la barre de la chronique musicale cette semaine en remplacement de Moe Clark. Simon, qui aime mélanger les styles, y va avec des artistes autochtones qui affectionnent le hip-hop. La musique des mots nous transporte. Bonne écoute!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

Joey Styles  (Nouvelle fenêtre)

Violent Ground  (Nouvelle fenêtre)

JB the First Lady  (Nouvelle fenêtre)

Project Tombz  (Nouvelle fenêtre)

28e chronique

Simon Riverin assure l'animation encore cette semaine, pendant le congé de Moe.

Cette semaine, l'Innu de Pessamit nous présente Nimuk and Friends  (Nouvelle fenêtre) , aussi de Pessamit, ainsi que le groupe de Manawan Red Rockerz  (Nouvelle fenêtre) . Bonne écoute!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

27e chronique

Simon Riverin, amateur de musique heavy metal, se fait plaisir cette semaine. Aux amateurs de rock blues aussi. Il présente trois musiciens qui nous en mettent plein les oreilles : Derek Miller  (Nouvelle fenêtre) , qui vient de la communauté des Six Nations en Ontario; Kristi Lane Sinclair  (Nouvelle fenêtre) , une Haïda de la Colombie-Britannique, et George Leach  (Nouvelle fenêtre) , aussi de la Colombie-Britannique. Attachez vos ceintures!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

26e chronique

Moe passe les rênes de sa chronique pour quelques semaines à Simon Riverin. Il est Innu et appartient à la communauté de Pessamit.

Il a étudié à l’Université du Québec à Trois-Rivières en loisir, tourisme et culture, et suit actuellement une formation en production sonore à Montréal.

Comme Moe, Simon est musicien. Lui et son groupe explorent le heavy metal. Mais comme Simon fait preuve d’ouverture, il nous fera découvrir des musiques de tous les horizons, qui s’inscrivent dans la tradition de cette chronique.

Cette semaine, Simon nous présente deux artistes innus de Mani-Utenam : Ti-John Ambroise  (Nouvelle fenêtre) et Matiu  (Nouvelle fenêtre) . Bonne écoute!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

25e chronique

Moe a profité de son voyage à un sommet de jeunes musiciens autochtones au Nouveau-Brunswick pour faire de nouvelles rencontres qu’elle partage avec nous. Elle nous présente entre autres Paula Drew et un chant de gorge qui est un chant d’amour. Étonnant!

Moe Clark nous présente mâmawi musique

Eastern Owl  (Nouvelle fenêtre)

Wolf Castle  (Nouvelle fenêtre)

24e chronique

Moe se penche cette semaine sur la chanteuse autochtone sans doute la plus connue, Buffy Sainte-Marie  (Nouvelle fenêtre) . Elle est originaire de la Saskatchewan, mais a été adoptée par une famille américaine. Buffy Sainte-Marie est ensuite revenue dans sa province d’origine pour œuvrer en faveur des Autochtones. Elle cumule plus de 50 ans de carrière, depuis son premier album publié en 1964. Buffy Sainte-Marie a reçu en 2017 le prix Juno pour son implication humanitaire.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

23e chronique

Cette chronique musicale nous invite à écouter Solawa  (Nouvelle fenêtre) , un groupe « métissé serré » de Montréal. Et pour cause. On y retrouve notre chroniqueuse Moe Clark qui chante en cri accompagné de cinq musiciens. Mais cet album comprend également des chants en français, en espagnol, en anglais et même en farsi, la langue des Perses d'Iran. Laissez-vous bercer par la voix unique de Moe.

MOE CLARK NOUS PRÉSENTE MÂMAWI MUSIQUE

22e chronique

Moe nous présente Pura Fé  (Nouvelle fenêtre) , une chanteuse autochtone, à la voix d’une puissance exceptionnelle.

À la première écoute, on croirait entendre une chanteuse de blues afro-américaine, mais Pura Fé est bel et bien de la nation Tuscarora des États-Unis. Laissez-vous ensorceler par Pura Fé.

Moe Clark nous présente mâmawi musique

21e chronique

Moe nous fait connaître William Prince, le gagnant du prix Album roots contemporain de l'année aux Juno.

La chronique #21 de Moe Clark

20e chronique

Moe nous présente la chanteuse Alas  (Nouvelle fenêtre) . Élevée aux États-Unis, Alas est une Autochtone du Mexique. Sa musique est empreinte de rythmes modernes qui lui permettent de se réconcilier avec la terre de ses ancêtres. Une musique qui donne le goût de bouger. Bonne écoute!

MOE CLARK NOUS PRÉSENTE MÂMAWI MUSIQUE

Soundcloud Alas  (Nouvelle fenêtre)

19e chronique

Moe nous fait connaître cette fois-ci la chanteuse inuite Tanya Tagaq  (Nouvelle fenêtre) . Une chanteuse qui nous surprend, mais qui nous apprivoise aussi… peu à peu. Bonne écoute!

Moe Clark nous présente Mâmawi musique

18e chronique

Moe nous présente cette semaine la chanteuse innue Katia Rock  (Nouvelle fenêtre) . Une chanteuse qui dégage beaucoup d'énergie. À écouter en s'imaginant la forêt boréale où ses ancêtres ont vécu, entre portages et immensité des lacs.

MOE CLARK NOUS PRÉSENTE MÂMAWI MUSIQUE

Katia Rock chez Musique Nomade  (Nouvelle fenêtre)

17e chronique

Moe nous présente cette semaine une chanteuse à la voix puissante, Christa Couture  (Nouvelle fenêtre) . Une puissance maîtrisée, pour le plus grand bonheur des amateurs de folk et de country. Un délice pour l’oreille.

MOE CLARK NOUS PRÉSENTE MÂMAWI MUSIQUE

16e chronique

Encore du plaisir pour nos oreilles avec Samian  (Nouvelle fenêtre) , Sakay Ottawa  (Nouvelle fenêtre) et H’sao  (Nouvelle fenêtre) .

mâmawi musique # 16, une chronique signée Moe Clark

Bonne écoute!

15e chronique

Le projet N'we Jinan  (Nouvelle fenêtre) permet aux jeunes Autochtones de s'exprimer par la musique. Moe Clark nous fait entendre leurs voix.

Également : The Nishiyuu Journey  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

mâmawi musique # 15, une chronique signée Moe Clark

14e chronique

Pakesso Mukash et Matthew Iserhoff composent CerAmony  (Nouvelle fenêtre) , un groupe fondé en 2002.

Ils sont tous deux « des ambassadeurs de la nation Crie » de la baie James.

Bonne écoute!

mâmawi musique # 14, une chronique signée Moe Clark

13e chronique

Le 14 février, des marches commémoratives auront lieu partout au pays en hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées.

Moe Clark souligne en musique et en poésie cet événement créé en 1991 à Vancouver.

Écoutez les musiques de Jani Lauzon  (Nouvelle fenêtre) , Cris Derkson  (Nouvelle fenêtre) , Laura Niquay  (Nouvelle fenêtre) , Tanya Tagaq  (Nouvelle fenêtre) , Buffy Sainte-Marie  (Nouvelle fenêtre) et la poésie de Josephine Bacon  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute!

mâmawi musique # 13, une chronique signée Moe Clark

12e chronique

Moe jette son dévolu cette semaine sur l’artiste inuite Elisapie Isaac, originaire de Salluit, au Nunavik. Moe revisite certains albums d’Elisapie qui chante en français, en anglais et bien sûr en inuktitut, la langue des Inuits.

Bonne écoute!

La chronique de Moe Clark

11e chronique

Cette semaine, Moe nous présente Quantum Tangle  (Nouvelle fenêtre) , de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le duo mélange le chant guttural et les légendes traditionnelles à une touche de rock.

On peut aussi entendre la poète-slameuse innue de Pessamit, Natasha Kanapé Fontaine  (Nouvelle fenêtre) . Elle s’inscrit dans la résurgence de la jeunesse autochtone actuelle et lutte contre le racisme, la discrimination et les mentalités coloniales, par la prise de parole et la poésie.

Enfin, Moe nous fait découvrir Iskwe  (Nouvelle fenêtre) , originaire de Winnipeg, avec des racines cries et dénées. Elle figure parmi les Top 10 Artists to Watch in 2016 de CBC.

Bonne écoute!

mâmawi musique # 11

10e chronique

Moe nous propose les musiques de Nimuk Kanapé et de Nick Sherman.

Le premier est un Innu de la communauté de Pessamit au Québec, le second est originaire de Sioux Lookout, une ville du nord-ouest de l'Ontario.

Nimuk Kanapé  (Nouvelle fenêtre)

Nick Sherman  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Mâmawi musique # 10

9e chronique

C'est à un voyage dans la cordillère des Andes en Bolivie que nous convie Moe. Nous découvrons l'artiste Luzmila Carpio  (Nouvelle fenêtre) .

Yuyay Jap'ina Tapes  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

mâmawi musique # 9

8e chronique

Moe commence l'année 2017 en nous présentant le projet Why the Caged Bird Sings  (Nouvelle fenêtre) , les paroles de Leonard Peltier dans la chanson Sacrifice de Robbie Robertson  (Nouvelle fenêtre) et l'émission de radio australienne Locked In  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute!

Chronique de Moe Clark

7e chronique

L'année 2016 se termine de manière festive avec deux groupes que nous présente Moe : Ghostkeeper  (Nouvelle fenêtre) et Digging Roots  (Nouvelle fenêtre) .

Bonne écoute et bonne année!

Chronique musicale de Moe Clark # 7

6e chronique

Moe nous fait découvrir trois chanteuses samies.

Nommés également Lapons, les Samis sont les derniers indigènes d’Europe, présents en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie.

Inga Juuso  (Nouvelle fenêtre)

Maxida Märak  (Nouvelle fenêtre)

Mari Boine  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

Chronique musicale Moe Clark # 6

5e chronique

Moe nous en met plein les oreilles avec A Tribe Called Red  (Nouvelle fenêtre) et ses diverses collaborations musicales autochtones et non autochtones :

Maxida Märak  (Nouvelle fenêtre)

Lido Pimienta  (Nouvelle fenêtre)

Yaasin Bey  (Nouvelle fenêtre)

Narcy  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

CHRONIQUE MUSICALE DE MOE CLARK

4e chronique

Moe nous parle notamment de Florent Vollant  (Nouvelle fenêtre) et de l'auteur-compositeur-interprète mohawk Logan Staats  (Nouvelle fenêtre) .

Découvrez également:

Jani Lauzon  (Nouvelle fenêtre)

et Nikamok  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

LA QUATRIÈME CHRONIQUE MUSICALE DE MOE CLARK

3e chronique

Moe nous présente des artistes qui l'ont inspirée en référence à Standing Rock, devenu le symbole de la résistance autochtone aux gazoducs.

Parmi ces artistes, il y a Buffy Sainte-Marie  (Nouvelle fenêtre) qui, à 75 ans, poursuit son engagement pour la cause autochtone... en chanson.

Découvrez également:

Ziibiwan  (Nouvelle fenêtre)

et Wantok Music  (Nouvelle fenêtre)

Bonne écoute!

La chronique musicale de Moe Clark

2e chronique

Partez, entre autres, à la découverte des Black Bear Singers  (Nouvelle fenêtre) , un groupe originaire de Manawan au Québec.

Également:

Mob Bounce  (Nouvelle fenêtre)



Eya-Hey Nakoda Singers  (Nouvelle fenêtre)

Drezus  (Nouvelle fenêtre)

La chronique musicale de Moe Clark

1re chronique

Connaissez-vous Leanne Simpson?

Membre de la Première Nation Alderville, de Rice Lake en Ontario, Leanne Simpson est une auteure diversifiée. Ses œuvres vont du conte traditionnel à la poésie, en passant par la création parlée et la composition.

Leanne Simpson  (Nouvelle fenêtre)



Cris Derksen  (Nouvelle fenêtre)



Kathleen Ivaluarjuk Merritt  (Nouvelle fenêtre)