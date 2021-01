L'influence autochtone sur le rock, un chapitre méconnu de l'histoire de la musique

Le blues, le jazz et le rock-and-roll n'auraient pas la même couleur aujourd'hui si ce n'était l'influence de la musique autochtone. Dans Rumble: The Indians Who Rocked the World, les réalisateurs montréalais Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana reviennent sur ce chapitre méconnu de la musique américaine. Rencontre avec le coréalisateur Alfonso Maiorana et le producteur cri Ernest Webb.

Un texte de Laurence Niosi

Peu de gens le savent, mais l’artiste Link Wray, pionnier de la distorsion et l'un des artistes préférés du réalisateur Quentin Tarantino, était shawnee. Ayant grandi dans les années 40 en Caroline du Nord, où le Ku Klux Klan (KKK) était bien implanté et visait autant les Noirs que les Amérindiens, Link Wray restait discret sur ses origines.

Un jour, Link a connu un Noir qui lui a appris le blues, raconte-t-il dans le film. À son tour, le musicien shawnee influencera un grand nombre de guitaristes, notamment avec son succès Rumble, la chanson titre du film.

Le documentaire – primé aux festivals Sundance et à Hot Docs cette année – présente plusieurs musiciens aux racines autochtones qui ont eu un impact profond sur la musique d’aujourd’hui : Charley Patton, Buffy Sainte-Marie, Jimmy Hendrix…

Rumble revient également sur des épisodes moins connus de l’histoire de la musique, comme le métissage entre les Noirs et les Autochtones, dont les réserves ont parfois servi de refuges aux Afro-Américains.

Le film est produit par Rezolution pictures, une boîte de production montréalaise fondée par Ernest Webb et Catherine Bainbridge.

Pourquoi avoir choisi de tourner un film sur l’influence autochtone sur la musique rock?

Alfonso Maiorana : Catherine [Bainbridge] et Stevie Salas [coproducteur] m’ont approché pour le projet. Ils savaient que j’étais très passionné de musique. Quand ils ont mentionné le nom de Link Wray et l’influence amérindienne sur la musique, j’ai tout de suite embarqué. [Lorsque] j’étais jeune, mes idoles étaient The Clash, et chaque fois que je lisais des articles sur eux, le nom de Link Wray revenait.

Ernest Webb : Je ne connaissais pas trop Link Wray. Je savais que Tarantino aimait sa musique.

Link Wray et Charley Patton étaient autochtones, mais peu de gens le savent. Pourquoi, selon vous?

A. M. : La musique et la danse autochtones ont été bannies depuis le début. Et [pour] des gens comme Link Wray – qui ont grandi avec le KKK – être amérindien, c’était aussi terrible qu’être noir. Quand la mère de Link Wray était toute jeune, elle s’est fait suivre par trois filles, dont les parents étaient avec le KKK, qui l’ont tabassée. Elle a gardé des séquelles de cela toute sa vie.

E.W. : Nous devions nous cacher, spécialement dans le Sud. Aujourd’hui, c'est différent, il y a des groupes autochtones plus militants, comme [le groupe hip-hop d’Ottawa] A Tribe Called Red. D’ailleurs, tout le segment sur le hip-hop a été enlevé du film, il n’y avait pas assez de place.

On pense plus à l’influence afro-américaine sur le blues. Pouvez-vous parler de l’influence autochtone?

A. M. : Si on écoute le rythme de la musique autochtone traditionnelle, ça devient de plus en plus clair. Que ce soit féminin ou masculin, il y a des rythmes, des chants, de la percussion, ça ressort quand on écoute du blues, du rock. On ne voulait rien enlever à l’influence afro-américaine ou européenne cependant. Mais quand on écoute [la chanteuse de jazz] Mildred Bailey, on sent l’influence des chants traditionnels féminins, notamment avec la chanson Rockin' chair.

E. W. : Quand Catherine a appelé les experts de blues, elle devait les convaincre qu’il y avait une influence amérindienne. Ils allaient ensuite faire leur recherche, et quand elle les rappelait, ils étaient convaincus.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La chanteuse jazz Mildred Bailey Photo : Rezolution pictures

Le film revient sur plusieurs aspects méconnus de l’histoire, dont le métissage entre les Autochtones et les Noirs.

A. M. : Oui. J’ai passé trois semaines au Mississippi et en Nouvelle-Orléans. Au Mississippi, j’ai senti que pour les Afro-Américains, c’était difficile de parler de ce métissage, parce qu’il fallait faire un choix très tôt. Vous êtes blanc ou vous êtes noir. Chaque fois qu’on disait qu’on tournait un film sur les Autochtones, les gens nous disaient « Ah, mais je suis cherokee! ». Ils le disent en privé, mais ne le disent pas publiquement. Mais dès qu’on a traversé en Nouvelle-Orléans, c’est autre chose, c’est une fierté d’être les deux. Le groupe Neville brothers, c’est l’exemple parfait, ils sont fiers de leurs racines africaines et autochtones.

E.W. : Environ 35 % des gens dans les plantations étaient des Amérindiens. Les femmes autochtones et les hommes noirs formaient des couples, et c’est ainsi que la musique américaine est née. C’était une révélation pour moi aussi, je ne savais pas cela.

Vous habitez tous les deux à Montréal. Avez-vous fait une recherche similaire sur l’influence autochtone sur la musique québécoise?

A. M. : Non, mais il y a un lien canadien dans le film avec Buffy Sainte-Marie et Robbie Robertson. On a essayé d’interviewer [le Québécois] Daniel Lanois, qui a des racines autochtones, mais ça n’a pas fonctionné. Ça ferait un bon film, j'en suis convaincu.

E. W. : Nous n’avons pas non plus touché à d’autres genres musicaux, comme le bluegrass – d’ailleurs, Hank Williams était en partie autochtone. Mais nous avons dû faire des choix.