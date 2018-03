Selma : marcher pour changer le monde

Attention, sortez les mouchoirs! Le drame, signé Ava DuVernay, qui relate les événements qui ont mené à la marche historique entre Selma et Montgmory, en Alabama en 1965, dirigée par Martin Luther King pour que les Afro-Américains aient le droit de vote, n’a pas qu’une importance historique : il est aussi puissant que poignant, et montre autant la haine violente et obstinée de ceux qui refusaient que le monde avance que la dignité des résistants, prêts à payer de leurs vies pour qu’un droit aussi simple que celui de voter leur soit accordé.





Selma, de Ava DuVernay Photo : atsushi nishijima/Photo credit: Atsushi Nishijima



Quasiment 50 ans à attendre

Si la figure de Martin Luther King était déjà apparue dans quelques films, le grand homme n’avait, jusqu’à Selma, réalisé en 2014, pas encore eu le droit à « son » film. Quant à cette marche (tournée aux endroits mêmes où elle a eu lieu), elle n’avait tout simplement jamais été traitée au cinéma. C’est une aberration, quand on y pense, tout comme celle de ne pas pouvoir entendre le fameux discours « I have a dream » dans Selma, puisque les droits dudit discours appartiennent à la société de production de Steven Spielberg.



Un film encore tristement d’actualité

C’est John Legend et Common qui ont composé la chanson-thème de Selma, qui leur vaudra un Oscar et dans laquelle les deux chanteurs rappelaient que les événements dépeints par le film et ceux de l’actualité ne sont malheureusement pas si éloignés. On peut en effet entendre ces vers dans Glory : « Nous sommes la résistance. C’est pour cela que Rosa s’est assise dans le bus. Et c’est pour cela que nous avons marché à Ferguson avec les mains en l’air. » (« Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. »)





Selma, de Ava DuVernay Photo : atsushi nishijima/Photo credit: Atsushi Nishijima



Des femmes et Brad Pitt à la rescousse

Le projet de Selma a été extrêmement long et compliqué à faire aboutir. Au départ, c’était Steven Spielberg, Stephen Frears, Michael Mann, Spike Lee et Lee Daniels qui y ont travaillé (avec Hugh Jackman, Robert de Niro, Liam Neeson ou Lenny Kravitz dans la distribution – seul David Oyelowo dans le rôle du Dr King est attaché au projet depuis le début). Toutefois, puisque l’équité et la justice ne sont pas que de vagues souvenirs de luttes sociales, c’est plutôt à Ava DuVernay que les producteurs, parmi lesquels les sociétés de Brad Pitt et d’Oprah Winfrey (qui joue aussi un petit rôle), ont confié la tâche de raconter cette histoire importante. La réalisatrice a un sens du spectacle parfois exagéré (notamment dans son usage du ralenti ou son portrait un rien manichéen de Lyndon B. Johnson, alors président des États-Unis), mais aussi des flashs géniaux (comme ces extraits de rapport de surveillance du FBI apparaissant à l’écran) et surtout un souffle épique qui donne à son sujet une puissance et une noblesse qu’il méritait.

Leçon d’histoire nécessaire, Selma est un film profondément bouleversant qui, malgré tous ses raccourcis, doit être vu, car si le monde a changé en 50 ans, ce qui le gangrène a encore et toujours la même forme.





Selma, sur ICI Radio-Canada Télé le dimanche 1er avril à 0 h 23. La bande-annonce (source : YouTube)