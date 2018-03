Le Prix collégial du cinéma québécois : le prix de la jeunesse

Chaque année, ils sont cinq finalistes déterminés par un comité d’experts puis évalués par des étudiants du collégial, choisis dans chacun des 53 établissements participants. Les membres du jury regardent et analysent les films en nomination avant de prendre part aux délibérations nationales et de sélectionner le gagnant, pour enfin lui remettre le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ).

Certes, des prix, il s’en remet chaque saison, dans toutes sortes de catégories, sur tous les plans. Toutefois, à l’heure où le cinéma québécois se cherche autant qu’il cherche son public, ce prix revêt une importance toute particulière. Former les regards, apprendre la critique, comprendre les images qui nous représentent : ce n’est pas qu’un passe-temps, c’est une nécessité!





La remise du prix collégial du cinéma québécois 2018 Photo : Gracieuseté du PCCQ



Car, les étudiants de cégep ne sont pas que de futurs membres actifs de la société québécoise, ils sont aussi les spectateurs de demain, l’avenir de la cinéphilie, ceux-là mêmes qui porteront la flamme et la transmettront à leur tour. Ce sont eux qui pourront peut-être faire mentir l’idée reçue que les jeunes ne s’intéressent pas à leur cinéma. Somme toute, le cinéma est d’abord et avant tout un dialogue. C’est bien ce qu’ont compris les organisateurs du PCCQ et son infatigable marraine, la cinéaste Micheline Lanctôt.

Le prix remis le 24 mars a été déterminé par les jeunes qui ont eu à choisir et à discuter de cinq finalistes – La résurrection d’Hassan (Carlo Guillermo Proto), Le problème d’infiltration (Robert Morin), Les affamés (Robin Aubert), Mes nuits feront écho (Sophie Goyette) ou Tadoussac (Martin Laroche).



Et le lauréat du PCCQ 2018 est Le problème d'infiltration de Robert Morin. La bande-annonce (source: YouTube)



