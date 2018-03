Le trésor d’ICI Tou.tv : Amy

C’était une voix, bien sûr. Chaude, sensuelle, sauvage. Un physique aussi, imposant, pas encore débarrassé de quelques rondeurs adolescentes, mais que l’on sentait déjà fragile, abîmé, sous les tenues ultratravaillées de pin-up punk. Et puis, c’était un talent unique, brut, qui s’est fait remarquer alors que, charismatique jeune fille de 16 ans, Amy Winehouse chantait déjà comme les chanteuses de jazz les plus aguerries.

Mais la vie d’Amy n’a pas été que gloire et paillettes, bien au contraire. Père absent, mère dépassée par la réalité, amour destructeur avec Blake Fielder, drogue, alcool, harcèlement des médias, concerts magiques ou lamentables selon le jour : si le succès de son album Back to Black la transforme en star en 2005, elle finit par succomber, le 23 juillet 2011, à 27 ans.





Amy Winehouse à Londres, en 2007 Photo : Harry Benson



C’est à ce destin tragique que le documentariste britannique Asif Kapadia (déjà auteur d’un film sur le pilote brésilien Ayrton Senna, lui aussi mort tragiquement) a décidé de consacrer son film en retrouvant sa manière bien particulière, faite de montage ultrarapide de documents d’archives plutôt rares, de ralentis anxiogènes et de narration hors champ parfois sensationnaliste. Mais, et c’est probablement la force de cette personnalité hors du commun qu’était Amy Winehouse, la sensibilité artistique de celle-ci, façonnée de douleurs intimes et de blessures sentimentales, parvient sans cesse à élever le film au-dessus de ces raccourcis parfois racoleurs.

Car il suffit qu’elle apparaisse à l’écran, attachante, forte, fragile, rebelle, pour que l’émotion sincère et puissante naisse. Il suffit de voir ces images d’une toute jeune chanteuse, expérimentant avec sa voix pour plonger avec elle dans les profondeurs de sa voix chaude, puissante et au velouté enveloppant. Il suffit de la découvrir, ado un rien trash des quartiers nord de Londres, baveuse et provocatrice, pour comprendre combien il lui était vital de chanter.

Mais le film, au-delà de sa façon un rien exagérée, mais efficace, il faut le reconnaître, de se vautrer dans le mythe sexe, drogues et rock’n’roll, a tout de même aussi l’intelligence de raconter ce destin qui s’écrirait dans les contes, si ceux-ci étaient faits pour faire peur aux petites filles, par les paroles mêmes composées par Winehouse. Chantées ou lisibles à l’écran, en surimpression, ce sont elles qui guident ce projet de « raconter » la diva, ses hauts, ses bas. Et ce sont elles, on le comprend, incarnées par cette voix inouïe qui faisait venir les frissons, qui deviennent vite le réel objet d’admiration de ce film inégal, mais ravivant comme nul autre le souvenir d’une artiste exceptionnelle dont l’audace d’écorchée vive manque encore terriblement aujourd’hui.





La bande-annonce de Amy. Découvrez le film sur ICI Tou.tv Extra (source : YouTube).