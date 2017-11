Jérémie Renier et son jumeau maléfique, dans L’amant double

Après son magnifique mélo historique, Frantz, le cinéaste français François Ozon a à nouveau brassé les cartes en changeant de registre, et imaginé, dans L’amant double, un polar érotique autour d’une jeune patiente et de deux frères jumeaux thérapeutes, adapté d’un roman de Joyce Carol Oates. Et c’est à Jérémie Renier, à qui il faisait jouer un de ses premiers rôles en 1998 dans Les amants criminels, qu’il a confié ce double rôle de Dr Jekyll et Mr Hyde, aussi doux que cruel, raisonné que pulsionnel.



Après Les amants criminels et Potiche, c’est la troisième fois que vous jouez chez François Ozon. Qu’est-ce qui vous plaît dans sa façon de faire

J’aime bien le fait qu’il soit très polyvalent, avec une envie de toucher à tout et d’essayer de faire des films dans différents genres. Et aussi, malgré le fait qu’il soit très exigeant, efficace et rapide, il se et nous laisse de l’espace pour essayer. C’est un terrain de jeu, pour lui, le cinéma et il essaie plein de choses sans avoir peur. On vieillit, on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant, mais il garde un côté enfantin, malicieux, spontané, qu’il transmet dans ses films. Je crois qu’on se rejoint pas mal, lui et moi, dans cette envie de relever des défis, et d’en être excités.





L'amant double, de François Ozon Photo : MK2 Mile End



Et qu’est-ce qui vous plaît dans ce double rôle de jumeaux thérapeutes, pour lequel vous avez passé des essais?

Je trouve ça intéressant de passer des essais, en fait. Pour ce rôle, François voulait en faire parce que ça reste un pari de pouvoir jouer deux personnages bien différents. Il fallait aussi voir si la combinaison avec Marine [Vacth] fonctionnait. Je ne vois pas le fait de passer des essais comme blessant pour mon orgueil, ça fait partie du travail. Là, en outre, le rôle me plaisait. Il y a peu de scénarios que je lis et qui animent quelque chose en moi, qui me présentent quelque chose que je ne connais pas, où je peux voir une mise en danger. Tout ça me donne envie, et dans le scénario, je sentais que je pourrais m’amuser. D’autant plus que l’idée de faire un thriller érotique me convenait bien à ce moment-là.



Justement, comment avez-vous abordé le fait de jouer nu. Est-ce libérateur, d’une certaine façon?

Je ne sais pas si ça libère, mais en tout cas, moi, ça ne me freine pas. Je n’ai pas de problème avec la nudité, elle devient un outil. Quand je cherche un personnage, celui-ci en particulier, la nudité peut être importante si elle raconte quelque chose au niveau du récit ou de la psychologie des personnages. Souvent, quand je me prépare, je fais des démarches, seul dans mon coin, pour essayer de comprendre mon personnage en me demandant quelle sexualité il a. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Ça fait partie des psychanalyses pour une raison. Et moi, ça m’intéresse dans un processus d’analyse et même de psychanalyse d’un rôle.





L'amant double, de François Ozon Photo : MK2 Mile End



Ce double rôle représente deux archétypes d’homme…

Oui, qui sont différents et se complètent en même temps. C’est un peu comme l’archétype de la maman et de la putain, au masculin. Le défi, c’était d’arriver à créer assez de passé, de couches dans les personnages pour leur donner du corps et de la profondeur. Comme tout le film est vu à travers les yeux et les fantasmes de Chloé, on pouvait en outre se permettre de s’éloigner un peu de la réalité. Ce que François fait aussi avec certains éléments de décor du film, comme ce musée d’art moderne qui se transforme et révèle un peu ce qui se passe à l’intérieur de Chloé. La crainte, en fait, c’était de tomber dans une caricature, autant pour Louis avec son côté arrogant et prédateur que pour Paul, plus creux, vide, en surface. Avec François, on a fait beaucoup de répétitions pour que la différence entre les deux soit subtile et repose sur la nature profonde de ces personnages, et qu’on puisse se demander aussi si au fond, il n’y a pas qu’un seul homme. Et de mon côté, j’ai travaillé avec un coach de jeu, ce que je n’avais encore jamais fait. Le gros du travail a été de remplir le mystère et les parts d’ombre pour pouvoir inventer un lien entre ces deux frères, et qu’à l’écran, les moments de silence, par exemple, puissent être remplis d’autre chose que de silence.



Vous êtes vous-même passé à la réalisation cette année. Que pouvez-vous dire de ce premier film?

On a fini de le tourner juste avant que je ne commence L’amant double. Ça s’appelle Carnivores. L’histoire parle de nous, de ce que mon frère [Yannick Renier, également comédien] et moi avons traversé, de notre métier, du regard que les gens ont pu poser sur nous. C’est une fable, une sorte d’Abel et Caïn au féminin puisque ça parle de deux sœurs actrices. La plus âgée travaille peu, a des problèmes d’argent et est obligée d’habiter chez sa sœur, dont elle devient l’assistante. Évidemment, cette sœur aînée pense qu’elle devrait, elle, être dans la lumière et va, d’une certaine façon, essayer de prendre la place de sa sœur. J’ai adoré faire ça. Même si j’avais des craintes, ça m’a paru tout à fait naturel d’être sur un plateau. Comme j’étais avec mon frère, on pouvait s’aider aussi dans les moments plus durs, se tenir la main. Mais j’ai beaucoup aimé ça, à tous les niveaux, autant le tournage que les relations avec la production.







L’amant double, en salle le vendredi 24 novembre. La bande-annonce (source : YouTube)