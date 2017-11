Fight Club en 10 répliques cultes

En 1999, David Fincher jetait un pavé dans la mare du consumérisme, de nos sociétés toutes publicitaires et de la masculinité triomphante, et marquait l’imaginaire de toute une génération en adaptant un roman violent, sauvage, de Chuck Palahniuk : Fight Club.

Le nom de Tyler Durden, gérant d’un club de combat extrême, gourou aux étranges valeurs et pratiques, et antihéros de Fight Club, n’a pas été oublié. Tout comme ce regard sur un homme triste et seul – le narrateur – qui résonne encore bien fort aujourd’hui. Car Fight Club ne se résume pas à un combat entre deux acteurs (Ed Norton et Brad Pitt), à des astuces de mise en scène pour mieux parler directement aux spectateurs, ou à un symbole de ce qu’a pu être la postmodernité au cinéma. C’est aussi une succession de répliques-chocs, presque des slogans, qui ont su laisser leur marque. Nous en avons retenu 10.





Fight Club, de David Fincher Photo : 20th Century Fox



- Si on se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente?

- Je plaignais sincèrement les garçons qui s'entassaient dans les salles de gym pour essayer de ressembler à ce que Calvin Klein ou Tommy Hilfiger leur disaient d'être.

- J'ai envie de tirer une balle entre les deux yeux de chaque panda qui refuse de baiser pour sauver son espèce.





Fight Club, de David Fincher Photo : 20th Century Fox



- Les choses que l'on possède finissent par nous posséder.

- Comment tu peux te connaître si tu t'es jamais battu?

- La première règle du Fight Club est : il est interdit de parler du Fight Club.





Fight Club, de David Fincher Photo : 20th Century Fox



- Vous n’êtes pas exceptionnels. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes faits de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Nous sommes la merde de ce monde, prête à servir à tout.





