Le trésor d’ICI Tou.tv : La carte des étoiles

Le corps dans tous ses états. Excité, rafistolé, renversé, torturé… David Cronenberg en a fait son sujet de choix. Mais dans La carte des étoiles qu’il réalise en 2014 (son plus récent à ce jour), c’est autant le corps d’une jeune fille – Agathe, débarquant de sa Floride à Hollywood, le corps et le visage striés de cicatrices de brûlures – que le corps entier et symbolique d’Hollywood – pourri, vicié, presque autant que ce que nous apprennent les actualités ces temps-ci – qu’il passe au tordeur de sa brillante imagination.

Dans La carte des étoiles, on croisera donc Agathe, mais aussi une star sur le déclin, hantée par le souvenir de sa mère morte dont elle va reprendre un des rôles marquants bientôt, un mentor personnel, un enfant star de 13 ans pour qui le mot « insupportable » semble avoir été inventé, un chauffeur de limousine qui rêve d’être acteur et (ou) scénariste… Une faune qui vit, qui crie, qui ne respecte rien ni personne, et qui se donne l’illusion qu’elle est encore vivante en multipliant les expériences limites.





Julianne Moore dans La carte des étoiles, de David Cronenberg Photo : Les films Séville



Si dans Crash ou Cosmopolis, David Cronenberg passait par la métaphore puissante pour mieux explorer nos rapports de dépendance, cette fois, c’est droit dans les yeux qu’il regarde ce monde de la célébrité et de privilèges – dans ses aspects les moins reluisants –, un univers littéralement pourri de l’intérieur. La férocité est totale, les dialogues plus cinglants qu’un coup de fouet, et le film révèle un peu plus à chaque scène monstrueuse l’envers de ce décor décadent, peuplé de fantômes, marqué par l’inceste…

Non, David Cronenberg n’a jamais eu peur de jeter des pavés dans la mare. Mais dans La carte des étoiles, ce sont aussi ses acteurs qui osent mordre avec lui la main qui les nourrit, participant chacun à une entreprise de démolition en règle d’une violence et d’une lucidité saisissante. Robert Pattinson, Mia Wasikowska, John Cusack et surtout Julianne Moore (qui a remporté le prix d’interprétation féminine à Cannes pour ce rôle d’actrice dépassée) ne sont pas que des figurines : ils sont ces êtres devenus fous d’ennui et d’un trop-plein d’attention, jusqu’au vertige, jusqu’au pire.

Mise en scène implacable et limpide, cadrages d’une précision chirurgicale (on n’est pas le cinéaste du corps pour rien), musique angoissante et mélancolique d’Howard Shore, propos et acteurs sans une seule faille : la destination qu’indique La carte des étoiles n’est peut-être pas belle à voir. Mais elle reste un moment de cinéma hors du commun.



